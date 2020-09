Namibia mit einer Schwäbisch Haller Delegation muss sich Lebensgefährtin, ihrem Sohn und dem damaligen Haller Klimaschutzbeauftragten Stefano Rossi bestanden. Der war im zweiten Teil nicht mehr dabei – und um diesen dreht sich der Prozess. Nach einer Reise nachmit einer Schwäbisch Haller Delegation muss sich Oberbürgermeister Pelgrim vor Gericht verantworten . Die Delegation hatte im ersten Teil der Reise aus dem OB, seiner, ihrem Sohn und dem damaligen Haller Klimaschutzbeauftragtenbestanden. Der war im zweiten Teil nicht mehr dabei – und um diesen dreht sich der Prozess.

Prozess gegen Hermann-Josef Pelgrim beginnt

Vor dem Gerichtssaal des Amtsgerichts Hall stehen an diesem Morgen mehrere Justizbeamte. Sie kontrollieren die wenigen Zuschauer, die eingelassen werden. Bereits um 8.45 Uhr sind die fünf verfügbaren Besucherplätze und weitere vier für Journalisten belegt.

Auch der Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim muss sich der Kontrolle unterziehen, durch die Sicherheitsschleuse gehen, sich abtasten lassen, bevor er sich zwischen seine beiden Verteidiger setzt.

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft: Rechtliche Grenze für Zuwendungen „um ein vielfaches überschritten“



Die Staatsanwaltschaft Heilbronn wirft ihm in ihrer Anklageschrift Untreue und Vorteilsanname vor. Sie hatte hierzu bereits im Vorfeld einen Strafbefehl beantragt, den das Amtsgericht erlassen hat.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem OB vor, dass er die Unterkunft für seine Partnerin und ihren Sohn bei einer Namibia-Reise 2018 von den Gastgebern bezahlen ließ. Damit sei die rechtliche Wertgrenze für Zuwendungen von 150 Euro „um ein vielfaches überschritten“. Zudem soll er Ende 2018, Die Staatsanwaltschaft Heilbronn wirft ihm in ihrer Anklageschriftundvor. Sie hatte hierzu bereits im Vorfeld einenbeantragt, den das Amtsgericht erlassen hat. Pelgrim hatte fristgerecht Widerspruch eingelegt , weswegen es an diesem Montagmorgen in Hall zur Verhandlung kommt.Die Staatsanwaltschaft wirft dem OB vor, dass er diefür seineund ihrenbei einer Namibia-Reise 2018 von den Gastgebern bezahlen ließ. Damit sei die rechtliche Wertgrenze fürvon 150 Euro „um ein vielfaches überschritten“. Zudem soll er Ende 2018, nachdem der Namibia-Fall öffentlich diskutiert worden war , nachträglich eine Rechnung der Waldorfschule Windhoek beantragt haben.

Diese habe er ohne Hinweis darauf, dass private Teile darin enthalten sind, von der Stadt erstatten lassen.

Pelgrim antwortet auf Anklageschrift – Oberbürgermeister droht Vorbestrafung

Pelgrim weist die Vorwürfe zurück. Sowohl seine Partner als auch deren Sohn seien Teil der offiziellen Delegation gewesen. Es sei in Hall zudem seit Jahrzehnten geübte Praxis, dass der Oberbürgermeister von seiner Partnerin begleitet wird. Die Unterkunft hätten eine Mindestbelegung von zwei Personen. Wenn überhaupt, wären für den Sohn Mehrbelegungskosten angefallen, die in der Summe bei 145 Euro liegen, also unterhalb der Wertgrenze.

Beantragt sind von der Staatsanwaltschaft mehr als 90 Tagessätze, was bei einer Bestätigung des Strafbefehls in dieser Höhe zu einer Vorbestrafung Pelgrim führen würde. Richter Jens Brunkhorst hat sechs Zeugen geladen. Er hält es laut seiner Eröffnungsrede aber auch für möglich, dass Pelgrim wegen schwerer Untreue belangt werden könnte.