Benefiz Projektchor singt für die Nebenbahn

Gerabronn / swp

Der Projektchor Harald Beibl singt am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr im weihnachtlichen Ambiente des Kulturbahnhofs Gerabronn. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem Nebenbahnprojekt zugute, heißt es in der Pressemitteilung. Veranstalter ist der Förderverein Nebenbahn Blaufelden-Gerabronn-Langenburg, der auch Waffeln, Plätzchen und Würstchen anbietet. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Um kranken Kindern zu helfen, hat der Chor eine neue CD aufgenommen. Sie trägt den Titel „Fröhliche Weihnachten 9“ und ist rechtzeitig zur Adventszeit herausgekommen. Seit 1999 engagiert sich das Musikstudio Harald Beibl und seit 2005 der Projektchor Harald Beibl für „Hilfe für kranke Kinder“ in der Universitäts-Kinderklinik Tübingen. Bis einschließlich 2017 wurden aus dem Verkaufserlös der CDs schon rund 80 000 Euro an „Hilfe für kranke Kinder“ gespendet. Die gesamten Produktionskosten waren mit Hilfe großzügiger Unterstützer aus Industrie und Gewerbe von vornherein abgedeckt, so dass die kompletten Einnahmen wieder zu 100 Prozent dem guten Zweck zufließen können, heißt es weiter. Der neue Tonträger enthält sowohl bekannte traditionelle wie auch moderne Weihnachtslieder in gewohnt poppig-peppigem Sound und ist in diversen Geschäften im nördlichen Altkreis für zehn Euro erhältlich. www.projektchor-harald-beibl.de