Bühlerzell Programmfasching Bühlerzell: Die Moderatorin ist bereit

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Seit Monaten sammelt Ann-Christin Kohnle Ideen für ihren ersten Solo-Auftritt am Wochenende. Gags, Frisur, Outfit – alles muss sitzen.

„Ich habe das Redetalent von zwei Seiten geerbt, von meiner Mutter und meinem Vater, und bei mir ist es aufeinandergetroffen und explodiert“, sagt Ann-Christin Kohnle und lacht schallend. Die ganze Familie unterstütze sie, notiert sich übers Jahr Gags, damit die 22-Jährige aus einem reichhaltigen Fundus den passenden Witz oder vielleicht sogar ein lustiges Publikumsspiel zu den einzelnen Programmpunkten parat hat. „Meine Family ist das Team im Hintergrund“, versichert die angehende Einzel- und Großhandelskauffrau.

Erste Erfahrungen, vor Publikum zu reden, hat Kohnle bei Theaterauftritten auf der Winterfeier der Bühlerzeller Sportfreunde gesammelt. „Dort bin ich angesprochen worden, ob ich nicht mal beim Programmfasching ansagen möchte“, erinnert sie sich. So führte die junge Frau im Fasching 2016 erstmals an der Seite von Matthias Rall, einem „alten Hasen“, durchs Programm, 2018 dann zusammen mit ihrem jüngeren Bruder, der aber dieses Jahr seinen Schwerpunkt lieber aufs Abitur statt auf den Fasching setzt. „Zu zweit ist es schon einfacher als allein. Wenn man mal stecken bleibt, übernimmt der andere“, weiß Kohnle aus eigener Erfahrung. Mut und Selbstvertrauen geben ihr die durchwegs positiven Rückmeldungen vom vergangenen Jahr.

Das grobe Konzept ihrer Moderation steht schon länger, der Feinschliff kommt, wenn die Programmpunkte fix sind. Auf ihren Notizzetteln stehen nur Stichworte. Und dann geht es ans Üben, allein ist das aber eine ganz andere Herausforderung als im Duo. „Da hilft mir dann mein Vater. Wir brauchen uns nur anzuschauen und dann weiß ich schon, ob er es gut findet oder ob ich noch etwas ändern sollte“, sagt die Bühlerzellerin.

Witzig, niveauvoll und nicht verletzend sollen die Ansagen sein und nicht länger als etwa fünf Minuten dauern. „Damit die Akteure nicht unnötig lang warten müssen“, betont Kohnle. Nervosität ist der Würth-Mitarbeiterin, die sich als Mitglied des Azubi-­Ausschusses auch mal vorne hinstellen muss, nicht völlig fremd. „Die erste Ansage kostet Überwindung. Erst wenn der erste Lacher sitzt und man sein Publikum einschätzen kann, wird man etwas entspannter“, beschreibt sie ihre Gefühle.

Wirklich erkennen kann sie von der Bühne aus nur die vordersten Leute im Publikum. „Alles dahinter erscheint schwarz, weil das Licht auf der Bühne so blendet“, erklärt die 22-Jährige. Umso besser sieht das Publikum sie. Selbstverständlich ist ihr deshalb auch das Outfit sehr wichtig. „Vier Wochen vorher gehe ich auf Shoppingtour. 2018 ist es trotzdem eng geworden, bis ich mich entscheiden konnte. Es sind ja zwei Abende, Freitag und Samstag, da brauche ich auch zwei Outfits“, stellt sie fest.

Vieles bleibt unberechenbar

Und immer passiert etwas Unvorhergesehenes. „Vergangenes Jahr stand plötzlich Herr Rechtenbacher auf der Bühne“, erinnert sie sich. Zum Glück war sie schlagfertig genug, um die Situation zu meistern. Für Problemsituationen, etwa wenn die Technik versagt oder der Vorhang nicht aufgeht, hat sie sich vorbereitet, aber vieles bleibt trotzdem unberechenbar. „Es kann passieren, dass am Freitag ein Witz super ankommt und am Samstag gar nicht“, meint die junge Frau. Da heißt es: cool bleiben und lächeln.

Auf der Bühne probt sie nur einmal in der Woche vor dem Programmfasching. Bei der Hauptprobe der Akteure am Donnerstagabend ist sie zwar dabei, aber die Probe zieht sich erfahrungsgemäß so lang hin, dass für ihre Ansagen keine Zeit bleibt. Am Freitagnachmittag ist noch der obligatorische Friseurtermin. „Das muss schon sein. Halbe Sachen mache ich nicht“, stellt Kohnle klar. Außerdem hat sie dann nicht so viel Gelegenheit, noch aufgeregter zu werden, wenn der Tag bis zum Auftritt gut gefüllt ist. Richtig entspannen kann sie sich sowieso erst danach. „Der beste Moment das Abends ist, wenn ich nach allen Akteuren ganz am Schluss auch auf die Bühne gerufen werde.“