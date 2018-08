Diebstahl Profi-Fotokamera in Haller Gaststätte geklaut

Schwäbisch Hall / pol

Mit einer Kamera im Wert von 2000 Euro als Beute ist am am Montag gegen 14.20 Uhr ein Dieb verschwunden. Das teilte die Polizei mit. Ein Haller Fotograf war zu dem Zeitpunkt in Schwäbisch Hall am Sparkassenplatz dabei, zu fotografieren. Während der Arbeit legte er eine hochwertige Kamera der Marke Canon, Typ 7 D Mark II, für kurze Zeit auf einem dortigen Bistrotisch ab.

Nach kurzer Zeit an Kamera erinnert

Der Fotograf vergaß seine Kamera und fuhr mit seinem Auto weg. Wenige Minuten später bemerkte er sein Missgeschick und kehrte zurück. Da war die Kamera schon verschwunden.

Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Kamera nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.