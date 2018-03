Apropos Probleme mit der Navigation

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Das Unternehmen Fong’s Europe hat zwei Adressen: eine in Michelbach, eine in Schwäbisch Hall. Beide Male wird die Milchgrundstraße mit der Nummer 32 genannt. Ein Irrtum? Nein. Möglicherweise existiert die Doppeladresse deshalb, weil ein früherer Eigner seine Anschrift nicht in Michelbach haben wollte, sondern in Schwäbisch Hall. Fahrzeug-Navigationssysteme sind irritiert. Denn sie finden die Milchgrundstraße in Schwäbisch Hall nicht. Wie auch – sie gehört zu Michelbach! Navigationsprobleme gab es ganz offensichtlich auch mit Angaben, die das Unternehmen zu seinen Ergebnissen für 2017 machte. Der Gewinn von 9,4 Millionen Euro bezieht sich nicht auf den Michelbacher Betrieb, sondern auf die gesamte Fong’s-Gruppe. Über das Ergebnis der Michelbacher Fong’s Europe kann allenfalls spekuliert werden. Es ist von einer schwarzen Null zu hören.

Endlich ebbt die Grippewelle ab. So manch einer war angesichts von ersten Krankheitssymptomen im Zwiespalt: Gehe ich arbeiten und setze meine Kollegen der Ansteckungsgefahr aus oder bleibe ich daheim, lass die Kollegen schaffen und kuriere mich aus, um danach wieder voll durchzustarten? Durchschnittlich 19 Tage fehlten die Beschäftigen im Landkreis Hall im zurückliegenden Jahr wegen Krankheit am Arbeitsplatz. 2018 könnten es mehr werden.