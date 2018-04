Jubiläum Pro Singstunde gibt es 1,50 Mark für den Dirigenten

Braunsbach. / Liesbeth Hennerich

Der Liederkranz Braunsbach will seinen 150. Geburtstag in diesem Jahr gebührend feiern. Im zweiten Teil einer kleinen Serie soll die Vereinsgeschichte zwischen 1886 und 1914 beleuchtet werden. Den von der Redaktion stark gekürzten Text hat Liesbeth Hennerich verfasst.

In den 1880er-Jahren nahm der Verein eine stete Aufwärtsentwicklung, was die Mitgliederzahl und das musikalische Können betraf. Ein Highlight war die Teilnahme des Vereins beim Gau­sängerfest in Langenburg 1895, wo sie bei einem Wertungssingen den ersten Platz erreicht hatten. Auf dem Heimweg kehrten die hochgestimmten Braunsbacher noch in Bächlingen und Nesselbach ein und wurden schließlich zu Hause im Löwen begeistert empfangen. Man beschloss, sich fotografieren zu lassen und bestellte am 28. September 1895 den Fotografen Weiß aus Hall.

1896 feierte der Verein sein 25-jähriges Bestehen. Die teilnehmenden Vereine mit etwa 200 Aktiven wurden zum Mittagessen den verschiedenen Gastwirt­schaften zugeteilt, mit denen ein Einheitspreis (1,20 Mark) ausgehandelt worden war. Außer den heute noch bekannten Wirtschaften Löwen, Sonne, Krone und Engel gab es noch den Metzger Horlacher und den Bäcker Matthes. Das Fest wurde ein großer Erfolg für den Verein und ein großartiges Erlebnis für das ganze Dorf.

Wie kam man damals überhaupt in andere Orte? Der Gesangverein war häufig eingeladen zu Sängerfesten in der näheren und weiteren Umgebung. Vieles wurde zu Fuß gemacht (bis ca. 15 Kilometer), für größere Strecken mussten Pferdefuhrwerke benutzt werden. Für die Ehrenmitglieder und älteren Herren musste eine „Chaise“ (Kutsche) organisiert werden.

1899 schließt der Verein einen neuen Vertrag mit dem Löwenwirt Stapf: Dieser vergrößert seinen Saal und schafft ein neues Klavier an. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein, alle Singstunden und Konzerte in seinem Lokal abzuhalten. Den Dirigenten Trips ließen die Braunsbacher wohl sehr ungern ziehen. Der Lehrer war an eine andere Schulstelle versetzt worden und wurde bei seinem Abschied mit sechs „Chaisen“ zum Bahnhof Kupferzell begleitet.

Der Liederkranz hatte um 1900 circa 20 aktive und 50 passive Mitglieder. Es gehörte sich einfach, dass man als Handwerker oder Gastwirt, Lehrer, Arzt oder Apotheker dem Verein angehörte, auch wenn man nicht die Zeit oder das Können hatte, selbst mitzusingen. Einen Eindruck der Stimmung in der Bevölkerung vermittelt der Bericht über die Generalversammlung 1906. Sie fand am Tag nach dem Geburtstag des Kaisers Wilhelm II. statt. Auch der technische Fortschritt zog ein: 1910 wurden in Braunsbach das Elektrizitätswerk gebaut und einzelne Leitungen verlegt, allerdings nicht in die Schule.

Das veranlasste Dirigent Wörner dazu, sein Amt niederzulegen. Man konnte Lehrer Binder als Chorleiter gewinnen. Dieser wollte nach drei Monaten über eine Entlohnung verhandeln und verlangte pro Singstunde 1,50 Mark. Das war dem Verein zu viel, hatten es die bisherigen Dirigenten doch umsonst gemacht. Die drei Monate wurden bezahlt und die Singstunden bis auf Weiteres eingestellt. Im darauffolgenden Jahr einigte man sich schließ-

lich doch und die Singstunden konnten wiederaufgenommen werden.

1914 schließlich brach der Erste Weltkrieg aus. Viele der Sänger wurden eingezogen. Es war keine Zeit für Lieder. Die Singstunden wurden eingestellt.