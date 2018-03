Kirche Pro Christ: Veranstalter sind zufrieden

Vellberg / Elisabeth Schweikert

Sehr zufrieden mit dem Ablauf der Pro-Christ-Veranstaltung in Großaltdorf zeigt sich Pfarrer Hans-Gerhard Hammer. Zwischen Sonntag, 11., und Samstag, 17. März, hatten bundesweit zwei Millionen Menschen die Übertragung des Missionierungsprogramms aus Leipzig verfolgt. In Großaltdorf seien in den ersten Tagen jeweils zwischen 50 und 70 Besucher gekommen, in der zweiten Hälfte waren täglich zirka 150 Gäste in der Kirche Großaltdorf zu Besuch, berichtet Hans-Gerhard Hammer. Die Besucher kamen nicht nur aus dem Raum Ilshofen, sondern aus der ganzen Region. Neben deutschen Christen waren auch syrische Flüchtlinge unter den Gästen, berichtet Hans-Gerhard Hammer.

Prediger stammt aus Oberrot

„Es war eine ganz fröhliche Atmosphäre“, freut sich Hammer, die Freude, die beispielsweise die Lieder des Leipziger Gospel-Chores verbreitet hatten, habe sich in Großaltdorf auf die Besucher übertragen. Dass der Moderator und Prediger Steffen Kern in Leipzig auch auf Ereignisse in Hohenlohe eingegangen war (Kern stammt aus Oberrot, ging in Gaildorf in die Schule), sei sehr gut angekommen.

Nicht nur in Leipzig hätten sich Menschen offen zu ihrem Glauben bekannt, auch in Großaltdorf seien etliche Menschen mit einem Band oder einer Kerze zum Kreuz gegangen, um so ihr Bekenntnis abzulegen.