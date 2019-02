Fasching Prinzenpaar trägt vier silberne Knöpfe

Gerabronn / Guido Seyerle

In der närrischen Jahreszeit wird den Zuschauern in Gerabronn immer etwas Neues präsentiert – ohne die Tradition zu vernachlässigen. „Wir haben uns einiges überlegt“, so die Organisatoren. Darunter wird auch das neue Kostüm für das Prinzenpaar sein, das am Donnerstagabend um 19 Uhr im Foyer der Stadthalle präsentiert wird. Stilgerecht in den blau-weißen Stadtfarben gehalten, fallen unter anderem die gebürsteten Metallknöpfe auf. Sie entstanden in der Gemeinde, genauso wie die Narrenorden bei der Firma EKM. Das Prinzenpaar darf sich mit je vier Knöpfen schmücken, für das Komitee gab es jeweils einen pro Mitglied. Wie das Prinzenpaar heißt? Das gut gehütete Geheimnis wird jetzt noch nicht gelüftet. „Derjenige, den es interessiert, soll am Donnerstagabend einfach vorbeikommen“, lautet der spitzbübische Rat.

Info Die Termine: Donnerstag, 14.30 Uhr, Schmücken Hexenbrunnen, 19 Uhr Proklamation Prinzenpaar; Samstag, 19.30 Uhr: Fasching in der Stadthalle; Dienstag, 9 Uhr: Traktorgeschicklichkeitsfahren und Pferdeprämierung, Krämermarkt, Hauptstraße; 13.30 Uhr: Faschingsumzug durch die Stadt, 18 Uhr Ausklang in der Halle.