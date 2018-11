Theater Premiere mit Shakespeares Klassiker

Schwäbisch Hall / SWP

Knapp zwei Wochen vor Beginn ihres Vorverkaufs haben die Freilichtspiele Schwäbisch Hall das Programm ihrer Sommerspielzeit 2019 auf der Großen Treppe vor St. Michael und im Neuen Globe bekannt gegeben. Bereits am 29. März soll mit William Shakespeares Liebeskomödie „Was ihr wollt“ das Neue Globe, die neue zweite Spielstätte der Freilichtspiele, eröffnet werden. Dies berichten die Freilichtspiele.

Im Laufe des Sommers sind im neuen Theater außerdem die musikalische Komödie „Ewig Jung“, das Kinder- und Familienstück „Der Zauberer von Oz“ und Gastspiele zu erleben. Auf der Großen Treppe werden vom 22. Juni bis 31. August das Schauspiel „Jedermann“, das Musical „Elton John und Tim Rice’s Aida“, die musikalische Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ und die Komödie „Don Camillo und Peppone“ aufgeführt.

„Das Jahr 2019 ist für die Freilichtspiele ein wirklich außergewöhnliches Jahr. Bereits Mitte Februar beginnen die Proben, so früh wurde bei den Freilichtspielen noch nie für die Sommersaison geprobt. Und Ende März geht es dann los im Neuen Globe – das wird grandios“, freut sich Intendant Christian Doll.

Mit einem Augenzwinkern blicken die Freilichtspiele in der zweiten Neuproduktion im Neuen Globe, der musikalischen Komödie „Ewig Jung“, in die ferne Zukunft ihres brandneuen Theaterbaus: Im Jahre 2059 ist das Neue Globe zu einem idyllischen Altersheim im Grünen geworden. Doch die Stars der ersten Stunde rocken als Neunzigjährige die Bühne.

Mit Hugo von Hofmannsthals berühmtem Stück „Jedermann“ beginnt der Theatersommer 2019 am 22. Juni auf der Großen Treppe. „Die Eröffnung des Neuen Globes ist für mich Anlass, nochmal auf die Anfänge der Festspiele 1925 zurückzublicken. Der Jedermann-Stoff hat an Brisanz nichts verloren“, so Christian Doll, der den „Jedermann“ inszenieren wird.

Im Musical „Elton John und Tim Rice’s Aida“ verwandelt sich die Große Treppe ab dem 13. Juli ins alte Ägypten. Besucher dürfen sich auf Popsongs aus der Feder von Elton John und eine berührende und dramatische Liebesgeschichte inmitten politischer Intrigen und Machtkämpfe freuen. Im Kinder- und Familienstück „Der Zauberer von Oz“ im Neuen Globe begleiten Besucher die junge Dorothy auf ihrer aufregenden Reise durch das wundersame Fantasieland Oz.

Gleich drei Inszenierungen aus der erfolgreichen Spielzeit 2018 sind im kommenden Sommer erneut zu erleben: Die musikalische Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ auf der Großen Treppe entführt Besucher ins aufregende Berlin der Goldenen Zwanziger. Auch die Komödie „Don Camillo und Peppone“ steht wieder im Programm. Für einige Vorstellungen ist zudem der Theaterspaziergang „Williams weite Welt“ rund ums Neue Globe und durch die Haller Altstadt wieder zu sehen.

Der Saisonabschluss steht ganz im Zeichen von Schauspielerin und Musicalstar Kerstin Marie Mäkelburg, in Schwäbisch Hall bekannt aus „Brenz 1548“ und „Maria, ihm schmeckt’s nicht!“. Sie gastiert im Neuen Globe mit ihrem Marlene-Dietrich-Abend „Mythos Marlene“.

Info Der Vorverkauf zur Sommersaison 2019 der Freilichtspiele beginnt am 24. November. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.freilichtspiele-hall.de, bei der Tourist-Information am Hafenmarkt 3 sowie unter Telefon 07 91 / 75 16 00.