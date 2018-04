Literatur Preis für Hobbyautoren ausgelobt

Region / SWP

Das Thema „Jagd“ bestimmt den Wettbewerb um den Schaeff-Scheefen-Preis, den der Autorenverband Franken ausgelobt hat. Die Auszeichnung ist nach Georg Harro Schaeff-Scheefen (1903-1984) benannt. Der aus Ansbach stammende Autor hatte in seinem Sommerhaus am Fuße des Sophienbergs bei Kirchberg sein Refugium gefunden.

Das Thema greift alle Arten von Jagd auf, also auch Schnäppchenjäger, Schürzenjäger, Düsenjäger, Mitgiftjäger oder Torjäger. Zudem müssen die Kurzgeschichten einen deutlich erkennbaren Bezug zu Franken haben. Als Preise winken 300 Euro für die beste Einsendung und je 100 Euro für den zweiten und dritten Platz. Außerdem sind zwingend folgende formalen Voraussetzungen zu erfüllen:

unveröffentlichter Text mit max. 9000 Zeichen (ohne Leerzeichen) pro Teilnehmer

Schriftart Arial, Schriftgröße 12

Einreichung per E-Mail als Word-Datei, ohne den Autorennamen, jedoch mit einem Kennwort.

in einer zweiten Datei die persönlichen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer), das Kennwort und eine Kurzbiografie (max. 700 Zeichen, ohne Leerzeichen) beifügen

falls E-Mail nicht verfügbar: Einreichung als Ausdruck, ohne den Namen des Autors, jedoch versehen mit einem Kennwort, dazu ein beigefügter Briefumschlag, außen mit dem gewählten Kennwort, innen mit den persönlichen Daten des Autors

Weiterhin wird in diesem Jahr erstmalig ein Schülerpreis mit ausgelobt. Für diesen muss eine Gemeinschaftsarbeit pro Klasse eingesandt werden. Die Teilnahmebedingungen sind dabei die gleichen. Die beste Klasse erhält 100 Euro. Einsendeschluss ist der 1. September. Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Sommer 2019 statt.

Einsendungen per E-mail an gerhard.goldmann@autorenverband-franken.de oder norbert.autenrieth@autorenverband-franken.de oder per Post an: Autorenverband Franken, Gerhard Goldmann, Lengefeldstraße 14 in 07407 Rudolstadt.