Vortrag Porsche-Chef hält glühendes Plädoyer für Umweltschutz

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Er überschüttet seine Zuhörer in der Haller Kunsthalle Würth geradezu mit Schlagworten und Zahlen. Albrecht Reimold, aus Öhringen stammender Vorstand für Produktion und Logistik bei Porsche, redet wie ein Wasserfall: schnell, pausenlos und sprudelnd voll Begeisterung. Er hat eine Vision, und diese ist auch seine Mission: Porsche soll zur „Zero Impact Factory“ werden, also zu einer Fabrik ohne Umweltauswirkungen. Dafür prägt er das paradoxe Schlagwort „100 Prozent Null­emission“. Bis 2025 sollen die Umweltauswirkungen um 45 Prozent reduziert sein, ist eines der Etappenziele.

Reimold ist auf Einladung des BNI Chapter Sieder nach Hall gekommen, also der Haller Gruppe von Business Network International. Das ist eine Vereinigung von Unternehmern, die Netzwerke bilden und unternehmerische Ideen vorantreiben wollen.

Genau das ist das Anliegen des 57-jährigen Porsche-Chefs. „Die Fahrzeugproduktion wird sich in den nächsten fünf Jahren stärker verändern als in den 50 Jahren zuvor“, prognostiziert er. Reimold ist mit vollem Einsatz seiner Kräfte auf der Suche nach Möglichkeiten, wie er auch künftigen Generationen den Spaß am Sportwagenfahren vermitteln kann – und das wird wohl nur gehen, wenn man dabei größtmögliche Nachhaltigkeit walten lässt. Andernfalls, das schwingt unausgesprochen mit, drohen Image-­Schäden und Fahrverbote.

Reimold verspricht sogar, dass die Fassaden der Porsche-Gebäude in Zukunft die Luft reinigen können: „120 Quadratmeter unserer neuartigen Titan-Abgasreinigungsfassade sind so gut wie 80 Bäume.“ Bei Lichteinstrahlung zerlege dieses Material NO 2 in Wasser und Nitrat.

Stolz berichtet er außerdem, Porsche setze eine Türverkleidung aus Bio-Kunststoffen ein. Auf Nachfrage aus dem Publikum, ob denn auch die Zulieferer nachhaltige Materialien verwenden, muss er allerdings relativieren: „Wir können sie nicht dazu verpflichten.“ Reimold wünscht, dass die Autos nach ihrer Nutzungszeit sortenrein recyclet werden können. „Aber 70 Prozent aller Porsche werden ohnehin nie recyclet, sondern viele Jahrzehnte lang liebevoll gepflegt. So haben noch die Enkel etwas davon“, schwärmt er.

Bei den Motoren setzt Porsche auf drei Säulen: optimierte Verbrennungsmotoren, Hybrid- und rein elektrische Antriebe. Der Porsche, mit dem er nach Hall gekommen ist, hat 680 PS, 140 davon elektrisch. Wasserstoff sei noch zu unausgereift, das Tankstellennetz zu dünn, und „der typische Porsche-Kunde ist nicht zum Verzicht bereit“.

Reimold spricht auch über Rendite und Gewinn. „Ohne Wachstum gibt’s keine Zukunft“ – diese weit verbreitete These vertritt auch er. Die besten Geschäfte könne man machen, wenn man Ökologie, Ökonomie und Sozialverträglichkeit in Einklang bringe. Das ist es, was er den anwesenden etwa 60 Firmenlenkern mitgeben will.