Kontrolle Polizei stoppt Raser

Künzelsau / swp

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag in Künzelsau. Gegen 1 Uhr fiel er einer Streife auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr zur Taläckerstraße einfuhr. Als der Mann angehalten wurde, gab er Gas. Er raste, teilweise mit einer Geschwindigkeit von weit über Tempo 100, in die 30er-Zone des Wohngebiets. Sein waghalsiges Fahrmanöver nutzte ihm nichts. Die Streifenwagenbesatzung blieb ihm auf den Fersen und stoppte seinen Audi vor einem Wohnhaus in der Claude-­Monet-Straße. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Er musste mit zum Polizeirevier und zur Blutprobe ins Krankenhaus. Beides ließ er nur sehr widerwillig über sich ergehen. Zudem beleidigte er die Beamten.