Kriminalität Polizei nimmt zwei junge Männer fest

Obersontheim / noa

Nach der Berichterstattung zu den Schüssen mit einer CO 2 -Waffe sind beim Polizeiposten Bühlertann entscheidende Hinweise eingegangen. Nachdem man nähere Informationen zur Tatwaffe bekommen habe, sei über den Hersteller der Verkaufsweg rekonstruiert worden, schreibt das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Das Amtsgericht Schwäbisch Hall ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnungen von zwei 18-Jährigen aus Obersontheim an. Dabei konnten die Waffe sowie Munition sichergestellt werden. In den Vernehmungen räumten die Verdächtigen ein, unter anderem auf zwei fahrende Busse geschossen zu haben. Die jungen Männer sind schon am Montag auf freien Fuß gesetzt worden, da sie noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten sind.