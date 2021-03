Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, haben in den vergangenen Tagen Betrüger mehrere Senioren im gesamten Präsidiumsbereich (Kreis Schwäbisch Hall, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis) angerufen und versucht, sie zu Geldübergaben zu überreden. Während sie sich dabei mehrmals wieder als Polizisten ausgaben, haben sie es aber auch mit einer neuen Betrugsmasche versucht: Corona-Schockanrufe.

So rief beispielsweise am Mittwoch eine angebliche Krankenschwester aus dem Krankenhaus in Aalen bei einer 71-jährigen Frau in Fachsenfeld an. Die Anruferin hatte eine schockierende Nachricht für die Seniorin: Ihr Sohn sei aufgrund einerim Klinikum im Koma. Der Krankheitsverlauf sei sehr schlecht. Nur ein neuartiges, sehr teures Medikament könnte ihn noch retten - und dafür müsste die 71-Jährigezahlen. Die Forderung wurde „untermauert“, indem die Krankenschwester das Telefon an einen vermeintlichen Arzt übergab, der die Angaben bestätigte.