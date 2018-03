Poker Poker: Ein mathematisches Spiel

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Puls, Atmung und Handhaltung sind nur drei der Anhaltspunkte, die Mario Burket helfen, seine Kontrahenten beim Pokerspielen etwas einzuschätzen und hinter das Pokerface zu blicken. Der 27-Jährige, der gebürtig aus Künzelsau kommt und in Hall lebt, hat am Wochenende an der European Poker Tour im russischen Sotschi teilgenommen.

Fünf Tage lang wird dort Texas Hold’em gespielt, eine der am weitesten verbreiteten Pokervarianten. „Ich habe noch kein so langes Turnier gespielt“, erzählt er. Zehn Stunden lang hat er gleich am ersten Tag gepokert. Am zweiten Tag ist er dann ausgeschieden. „Es war eine positive Erfahrung“, ist seine Bilanz. 217. von 830 Spielern ist er geworden. Nervös war er nicht vor dem Turnier, auch nicht bei einem so großen Feld an Spielern.

Verständigung war schwierig

Eine der größten Herausforderungen war aber nicht das Spielen an sich, sondern die Verständigung. „90 Prozent der Spieler waren Russen.“ Er sei immer mit seinem Handy durch die Gegend gelaufen und habe versucht, sich mittels Übersetzungsprogramm zu verständigen. Sein Fazit ist, dass er einiges dazugelernt hat und manche Spiele beim nächsten Mal anderes bestreiten würde.

Ein Freund hat Mario Burket mit dem Kartenspiel vertraut gemacht. „Er hat mich in einen Pokerclub in Heilbronn mitgenommen und ich war sofort begeistert.“ Bei seinem ersten Turnier 2016 war er noch ziemlich aufgeregt, und der Adrenalinspiegel war hoch. „Meine Hände haben so gezittert, dass ich meine Chips gar nicht stapeln konnte. Hab sie dann einfach zu mir gescheffelt und erst nach ein paar Minuten gestapelt.“ Seitdem beschäftigt er sich täglich mit Poker. Er investiert zwischen zwei und drei Stunden Zeit, am Wochenende etwas mehr: „Es ist Übungssache.“ Er spielt Online-Poker, nimmt aber auch an Turnieren teil. Online tauschen sich die Spieler dann auch aus, Spiele werden analysiert. „So bekommt man Feedback von verschiedenen Leuten, denn man lernt beim Poker am besten von anderen.“ Professionell betreibt er Poker aber nicht, sondern aus Spaß, wie er sagt.

Dafür habe er auch gar nicht die Zeit, denn bis vergangenen Freitag hat er noch die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und kurz vor seinem Aufbruch nach Sotschi abgeschlossen.

Um ein professioneller Spieler zu werden, müsste er drei bis vier Jahre lang rund 80 Stunden in der Woche spielen. Die Aussage, dass Poker ein Glücksspiel sei, wiegelt er gleich ab. „Es stört mich, dass Pokerspieler von vielen als Zocker und Poker als Glücksspiel gesehen wird. Es ist ein mathematisches Spiel.“ Man müsse das Spiel auf lange Sicht sehen.

Es habe für ihn nichts mit gewinnen oder verlieren zu tun, sondern damit, richtige Entscheidungen zu treffen. „Klar, kann es sein, dass man in einem Spiel die bessere Hand hat, der Gegner dann aber doch noch mit der letzten Karte gewinnt.“

Jeder habe beim Spielen auch seine eigene Taktik. „Manche spielen nur hohe Karten, also Asse und Könige. Ich spiele aber auch niedrigere Karten. Ich würde mich eher als aggressiveren Spieler bezeichnen.“ Hauptsächlich werde Poker von Männern gespielt. „Ich würde schätzen, es sind zwischen 80 und 90 Prozent.“

Info Gesponsert wurde Mario Burket für das Turnier von der Firma Pokerstars, die ihm auch die Teilnahme in Russland ermöglicht hat. Weitere Informationen unter www.pokerstars.eu/de/.