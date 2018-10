Gerabronn Platz zum Austoben gesucht

Gerabronn / Sebastian Unbehauen

Um die Gerabronner Jugendbande ist es ruhig geworden, aber Probleme gibt es immer mal wieder. Fehlt ein Angebot jenseits des Jugendhauses?

Im Jugendjargon wird Gerabronn gerne mal zu „Gera­bronx“ – in Anlehnung an den einst wegen seiner Kriminalität berüchtigten New Yorker Stadtteil. Eigentlich klingt das einfach nur gut, im vergangenen Jahr war es aber auch ein Stück weit Situationsbeschreibung: Eine etwa zehnköpfige Jugendbande trieb ihr Unwesen und fiel mit Einbrüchen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Schmierereien auf. Als die Polizei ihre Präsenz verstärkte, war bald wieder Ruhe im Karton.

Gleichwohl: Jugendbetreuer Gerd Siol hatte auch jetzt nicht nur Positives zu berichten, als er die Stadträte wie jedes Jahr über seine Arbeit informierte. So gab es im November 2017 eine abendliche Geburtstagsfeier im Jugendhaus, die aus dem Ruder lief. Vereinbarungsgemäß hätte es dort keinen Alkohol geben dürfen, aber die Gäste deponierten Spirituosen rund ums Haus. Das Ganze mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, die Siol selbst schlichten musste, weil die überlastete Crailsheimer Polizei keine Streife schicken konnte.

Treffpunkte zum Abhängen

Außerdem wies der Betreuer die Stadträte darauf hin, dass der Platz vor dem sanierten Rathaus und der neue Spielplatz gerade zu beliebten Treffpunkten fürs nächtliche Abhängen avancierten. Darauf, so Siol, sollte man ein Auge haben. Stadträtin Heidegret Mayer ergänzte die Liste um den Platz hinter der evangelischen Kirche. Bürgermeister Christian Mauch will der Polizei einen Wink geben – damit öfter eine Streife vorbeikommt. Markus Autenrieth wies darauf hin, dass die Zusammenkünfte auf öffentlichen Fläche eines zeigten: „Es ist ein Bedarf da.“

In Gerabronn gebe es „schlichtweg nichts“ für Jugendliche – keinen gescheiten Bolzplatz, keine Grillstelle in der Stadt, keinen Platz, wo sich die Heranwachsenden ein bisschen austoben könnten. Denn dass ihnen das rauch- und alkoholfreie Jugendhaus reiche, sei weltfremd. „Ich plädiere dafür, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen. Wir haben jetzt einen Winter lang Zeit.“ Jochen Frey stimmte zu.

Es soll freilich kein falscher Eindruck entstehen: Gerabronn ist alles andere als ein heißes Pflaster, die Jugendarbeit läuft gut. Siol berichtete etwa vom „Sport am Samstag“, der von September bis April einmal im Monat am Abend in der Stadthalle angeboten wird und sich großer Beliebtheit erfreut, von erlebnispädagogischen Angeboten, von der Ferienbetreuung und den regelmäßigen Zusammenkünften im Jugendhaus. Die Schulsozialarbeiterin Judith Hinderer – seit dreieinhalb Jahren in Gerabronn – gab einen Einblick in ihren Alltag an Gymnasium und Grundschule. Vor allem in Einzelgesprächen ist sie für Schüler da und arbeitet daran, dass sich aufkommende Konflikte gar nicht erst zu echten Problemen auswachsen. Bürgermeister Mauch dankte Siol und Hinderer für ihre wertvolle Arbeit.