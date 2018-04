Investition Pläne für Gnadentaler Generationentreff liegen auf dem Tisch

Michelfeld / Oliver Färber

Bereits am 24. Juli letzten Jahres hatte sich der Gemeinderat Michelfeld mit der Idee eines Generationentreffs in Gnadental beschäftigt. Damals hatten die Bürgervertreter die Verwaltung mit einem Vorentwurf inklusive Kostenprognose beauftragt und damit, einen Antrag auf finanzielle Förderung durch den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zu stellen. Noch im De­zember hat das dafür zuständige Regierungspräsidium der Kommune einen Zuschuss über 36 384 Euro gewährt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden derzeit auf rund 75 300 Euro geschätzt. Bei seiner jüngsten Sitzung stand nun der Generationentreff erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Aus der Sitzungsvorlage ging hervor, dass dem Regierungspräsidium bis zum 30. September dieses Jahres ein Verwendungsnachweis für die Zuschussmittel vorzulegen ist.

Zur Projektentwicklung hatte sich am 12. März ein Bürgerarbeitskreis getroffen – darunter neben Bürgermeister Wolfgang Binnig und Fachbereichsleiterin Melanie Frey-Schmidt auch der beauftragte Landschaftsarchitekt Markus Gundelfinger. Er legte sein Gestaltungskonzept vor, das im Arbeitskreis Zustimmung fand. Angeregt wurde, ein Boulespielfeld zu kennzeichnen. Ein Wunsch war es, dass geprüft werde, ob das Tempo auf der vorbeiführenden Gemeindeverbindungsstraße auf 30 Stundenkilometer gedrosselt werden könnte. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat vor, nun die Landschaftsarbeiten möglichst schnell auszuschreiben, um das Projekt voranzutreiben. Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass das Gremium den Auftrag dafür in seiner Sitzung am 14. Mai vergibt. Gerechnet wird damit, dass die Bauarbeiten danach rund sechs Wochen dauern. Die Ausstattung und die Spielgeräte sollen unabhängig von den Landschaftsarbeiten ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu.