Senioren Pflege-Neubau bekommt Nachbarn

Vellberg / Sigrid Bauer

Noch steht das alte Pflegeheim in der Markgrafenallee, aber es ist nicht mehr bewohnt. In den nächsten Wochen soll es abgerissen werden. Denn die neue Heimbauverordnung erlaubt künftig nur noch Einzelzimmer. „Bis September 2019 soll unser neues Haus in Vellberg fertig sein“, informiert der Geschäftsführer von Dienste für Menschen (DfM), Rainer Freyer.

Momentan wartet der Träger, der in Hall das Seniorenheim im Teurershof betreibt und auch in Obersontheim ein Haus plant, auf die Baugenehmigung des Haller Landratsamts. Die Bewohner des alten Gebäudes in Vellberg leben, bis das Haus fertig ist, in einem ebenfalls neu errichteten DfM-Heim in Rosenberg. „Sie können bis Ende 2019 wieder zurück nach Vellberg ziehen“, kündigt Freyer an. Wer möchte, könne auch in Rosenberg bleiben, fügt er an.

Das Vellberger Heim bekommt eine Produktionsküche, die Rosenberg und das künftige Heim in Vellberg mit frisch zubereiteten Mahlzeiten beliefert. „Bisher wurde Vellberg von der Küche unseres Pflegeheim im Teurershof in Hall versorgt. Künftig beliefert der Teurershof nur noch das Haus Vohenstein und bereitet die Mahlzeiten für den ambulanten Dienst zu“, so Freyer. In Vellberg sollen täglich rund 150 Essen gekocht werden.

Röwisch steigt mit ein

Für ältere Menschen, die noch alleine wohnen können, steht auf dem Areal des Pflegeheims vorne an der Markgrafenallee noch ein Block für betreutes Wohnen. „Die Häuser haben keinen Aufzug, sind also nicht zukunftsträchtig“, erklärt Vellbergs Bürgermeisterin Ute Zoll. Sie habe deshalb Rainer Freyer vorgeschlagen, dass DfM zusätzlich zum neuen Pflegeheim auch noch Wohnungen für betreutes Wohnen baut. „Hinter dem Pflegeheim ist genug Fläche, die eigentlich für eine Erweiterung des Heims vorgesehen war. DfM kann aber nicht selber in solche Wohnungen investieren, deshalb bin ich auf die Firma Röwisch Wohnbau zugegangen. Sie hat schon mehrere ähnliche Projekte gebaut“, berichtet Zoll.

Röwisch-Geschäftsführer Ti­-mo Rößler bestätigt, dass auch der diakonische Altenhilfeträger DfM angefragt hat, ob sie sich ein Partnerprojekt vorstellen können. Das Unternehmen hat ähnliche Projekte im Landkreis bereits im Haller Lindach und in Gaildorf gebaut und hat zugesagt. Dem Vellberger Gemeinderat hat Röwisch das Projekt bereits im Herbst 2017 nicht öffentlich vorgestellt. DfM hat die Fläche kürzlich an Röwisch verkauft.

„Wichtig für uns ist, dass unsere Kunden eine tolle Eigentumswohnung bekommen, ohne in eine fixe vertragliche Bindung nur eines Anbieters gedrückt zu werden“, so Rößler. Beim betreuten Wohnen, das Rößler in der bisher üblichen Form für überholt hält, ist der Kunde an einen Anbieter gebunden und zahlt allein für die Möglichkeit, Zusatzangebote wie Wäschewaschen, Essensversorgung, Begleitdienste, Hausnotruf oder Pflege dazuzubuchen, eine Grundgebühr. In Vellberg sollen die Bewohner der Röwisch-Anlage vom DfM-Heim in der direkten Nachbarschaft oder auch von einem anderen Anbieter einzelne Leistungen rein nach Bedarf ohne Grundgebühr dazukaufen können.

Gemeinschaftsraum für Feste

Röwisch plant ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Penthousegeschoss mit 14 Wohnungen, davon zwei Vierzimmerwohnungen, der Rest als Zwei- und Dreizimmerwohnungen. „Wir bauen alle unsere Wohnungen seit Jahren barrierefrei mit breiten Türen und Aufzügen. Hier fallen die Bäder noch etwas großzügiger aus, damit Rollstuhlfahrer genug Platz haben“, so Rößler. Außerdem richtet Röwisch einen Gemeinschaftsraum mit Terrasse, Küche und eigenen Toiletten ein. „Dort kann sich die Eigentümergemeinschaft zu Veranstaltungen treffen und einzelne Parteien Feste feiern“, so Rößler.