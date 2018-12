Investment Pfitzer: Unternehmen passen gut zusammen

Schwäbisch Hall / swp

Im Wege einer Kapitalerhöhung haben sich die Stadtwerke Schwäbisch zum 1. Januar 2019 mit 24,9 Prozent an der „enisyst GmbH“ mit Sitz in Pliezhausen bei Stuttgart beteiligt. Beide Unternehmen wollen langfristig kooperieren und bei Projekten, insbesondere bei der Steuerung und Optimierung von Energieerzeugungs- und -verteilanlagen im Nah- und Fernwärmenetz, zusammenarbeiten. Die „enisyst“ wird als junges innovatives Unternehmen, das intelligente Steuerungssystemlösungen für komplexe Energieerzeugungs- und Verteilanlagen entwickelt, beschrieben.

Gebraucht würden die Gesamtsysteme für Mehrfamilienhäuser sowie für mittelständische Gewerbe- und Industrieobjekte. Es ließen sich Gas-, Wasser-, Strom- und Wärmeverbräuche messen und überwachen sowie Energieerzeugungsanlagen, Heizung, Lüftung, Druckluft und Ladesäulen optimiert betreiben.

„Das Unternehmen passt gut zu uns und unserer Unternehmensausrichtung einer nachhaltigen, dezentralen und ressourcenschonenden Energieversorgung. Deshalb sind wir in das Unternehmen eingestiegen“, erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall. „Mit der zunehmenden Digitalisierung der Energiebranche, aber auch mit wachsenden Ansprüchen der Kunden im Bereich Abrechnung, Smart-Home oder neuen Bezahlmodellen, müssen auch wir uns an den veränderten Markt anpassen und entsprechende Lösungen entwickeln.“ Ein weiterer Pluspunkt der zwölf Mitarbeiter starken „enisyst“ sei deren Hochschulnähe. Sie sei für junge Fachkräfte in der Informationstechnik attraktiv. Die „enisyst“ wird von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Dipl.-Ing. (FH) Dieter Ebinger und Dr. Dirk Pietruschka geführt. Pietruschka ist auch Geschäftsführer am Institut für angewandte Forschung (IAF) an der Hochschule für Technik Stuttgart.