Kirche Pfarrerin wird eingesegnet: „Ich liebe Neuanfänge“

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Gerade kommt sie aus Uganda zurück. Drei Wochen lang ist Vinh An Vu im Februar auf eigene Faust durch das ostafrikanische Land gereist. Sie hat in den Nationalparks die Vielfalt der Tierwelt erlebt, wie zum Beispiel Warzenschweine durchs Dorf flitzten und abends Nilpferde vorbeischauten. Sie hat erfahren, dass viele Menschen dort in bitterer Armut leben, aber dennoch eine große Fröhlichkeit ausstrahlen. Pfarrerin Vu hat in dieser Zeit nicht nur wertvolle Eindrücke eines ihr bis dahin fremden Landes gesammelt. „Für mich ist es auch hilfreich, zwischen zwei Lebensabschnitten einen Puffer zu haben“, erklärt die junge Theologin ihre Reise in dieser spannende Phase zwischen Abschied und Neuanfang.

Gestern hat für die Pfarrerin nun in Schwäbisch Hall ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ihren Umzug in eine Wohnung nach Hessental hat sie bereits Ende Januar erledigt. Jetzt hat sie als Pfarrerin zur Dienstaushilfe bei der evangelischen Dekanin Anne-Kathrin Kruse ihre Arbeit begonnen. Klar, anfangs geht es ums Kennenlernen, darum, Kontakte zu knüpfen. „Ich bin total neugierig auf die Kirche, die Gemeinde“, sagt Vinh An Vu.

Im Gespräch wird schnell deutlich, dass Offenheit und Neugierde zur Lebenseinstellung der jungen Theologin gehören. „Ich bin offen für alles und offen für jeden“, so ihre Maxime. Was sie vor ihrer Entsendung nach Schwäbisch Hall über die Stadt wusste? „Ehrlich gesagt, nur das, was in Wikipedia stand“, erzählt sie lachend. Das passt zu ihrer unkomplizierten Art, zu ihrer Unvoreingenommenheit: „Ich bin ein Typ, der gerne Neues ausprobiert, ich liebe Neuanfänge.“

Déjà-vu-Moment am Bahnhof

Und dann gab es beim Erstkontakt mit Hall im Herbst doch einen kleinen Déjà-vu-Moment. „Das erste, was ich sah, als ich aus dem Zug ausstieg, war eine Jakobsmuschel – ich bin letztes Jahr auf dem Jakobsweg gewandert“, erzählt die Theologin; zwei Wochen lang wanderte sie auf dem portugiesischen Teil des Pilgerwegs, was auch Eingang in ihre Examensarbeit über das Pilgern fand. Übrigens war sie ohne Landkarte unterwegs, „ich habe nur auf die Schilder und Pfeile am Weg geachtet“. Ganz nebenbei machte sie die Erfahrung eines gewissen Gottvertrauens – „das ist für mich nicht nur ein abstrakter Begriff, den ich von der Kanzel predigen würde“, erklärt sie.

War das Vinh An Vu schon früh klar, dass sie einmal Theologie studieren wird? Die Pfarrerin zögert. „Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe auch im Kinderchor mitgesungen und später Jugendgruppen geleitet.“ Dort habe sie auch die Vielfalt der kirchlichen Arbeit kennengelernt. Der Abwechslungsreichtum und der Reiz, quasi grenzüberschreitend mit Menschen jeglichen Alters, Milieus, Berufsgruppen und Lebenssituationen zu arbeiten, habe dann den Ausschlag fürs Theologiestudium gegeben. Außerdem: „Da geht es um etwas Existenzielles.“ Ihr sei es zudem wichtig, die vielfältigen Möglichkeiten, den christlichen Glauben zu erfahren, zu vermitteln, betont sie.

Abwechslung brachte Pfarrerin Vu auch in ihr Studium, das sie von Tübingen über Berlin und Greifswald bis nach Halle an der Saale und wieder nach Tübingen brachte. „Von jeder Uni das Beste“, erklärt sie ihr Rezept. Spannend sei gewesen, auch die jeweils unterschiedlichen Ansichten und Debatten der Professoren zu erfahren – „das hilft einem, sich eine eigene Meinung zu bilden“.

Ihr Vikariat absolvierte sie quasi in der Landeskirche Hannover. Diese Zeit mit intensiven Seminarphasen empfindet Vinh An Vu als „sehr lehrreich“, die sie auf dem Weg ins Pfarramt enorm bestärkt hätten. Nun setzt sie diesen Weg in Hall fort – voller Neugier und Offenheit.

Info Der Gottesdienst mit der Ordination von Pfarrerin Vinh An Vu beginnt morgen, Sonntag, um 10 Uhr in der Haller Michaelskirche. Im Anschluss gibt es einen Stehempfang im Chorraum.