Volkstrauertag Peter Klink: Tod ist nicht heldenhaft, sondern sinnlos

Sie sind 15 Jahre alt, haben nichts mit dem Krieg zu tun, sind auch für vergangene Gräueltaten nicht verantwortlich. Aber gemeinsam stehen sie am gestrigen Sonntagmorgen in der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs, um zu erinnern, zu mahnen, um Hoffnung zu verbreiten. Die Religionsklasse 10 von Matthias Imkmape am Erasmus-Widmann-Gymnsium hat sich in den Wochen zuvor intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt und wirkt mit bei der zentralen Gedenkfeier der Stadt Hall zum Volkstrauertag. Begleitet wird der Morgen von einem Teil des Stadtorchesters sowie die folgende Kranzniederlegung von der Reservistenkameradschaft Hall.

„Unvorstellbare Zahl von Leben“

Gedacht wird nicht nur der 17 Millionen Opfer des Ersten und 50 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. „Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, einer anderen Rasse zugerechnet wurden (...) Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind“, so eine Schülerin

Eine andere stellt in Frage, ob das Gedenken an einem einzigen Tag, am Volkstrauertag, genüge, wenn doch danach die Trauer wieder verdrängt wird. Schließlich gehe es um „die unvorstellbare Zahl von Leben, die nicht zu Ende gelebt werden konnte“. Jeder einzelne sei „ein Mensch gewesen mit Hoffnungen und Wünschen hinsichtlich einer Zukunft, die nicht stattfinden durfte“.

Peter Klink, Halls Erster Bürgermeister, spricht im Bezug auf den Ersten Weltkrieg, dessen Ende 100 Jahre zurückliegt, gar von der „Urkatastrophe Europas im 20. Jahrhundert“, von „Verheerungen“ und dem „massenhaften qualvollen Sterben“. Aus diesem Grund habe es 1919 den ersten Volkstrauertrag gegeben. Damals habe die Gedenkfeier aber noch eine andere Bedeutung gehabt. „Man gedachte der deutschen Gefallenen, man ehrte ihr Opfer für Volk und Nation.“ Die Sinnhaftigkeit von Krieg sei aber nicht wirklich in Frage gestellt worden. Hass und Verblendung hätten 20 Jahre später zum nächsten Weltkrieg geführt.

Mit Verweise auf den Heldentod vergangener Generationen seien die Deutschen in den Kampf geführt worden. „Der Tod im Krieg hat nichts Sinnhaftes und ein Heldengedenken wird den Opfern nicht gerecht“, so Klink. Ein aufrichtiges Ehren müsse verbunden sein mit der „Mahnung zum Frieden, zu einem deutlichen ‚Nie wieder’.“ Nur wer diese Lehren ziehe, erlöse die Toten aus der Sinnlosigkeit ihres Sterbens.

Eine Erinnerungskultur sei heute, nach 70 Jahren Frieden in Deutschland, besonders wichtig, da der Krieg so weit weg scheine und Zeitzeugen weniger würden, meint Klink. Diesen Frieden hätten aber nicht alle Menschen. „Krieg und Gewaltherrschaft sind heute immer noch erschreckend alltäglich auf der Welt. Viele Menschen sind vor Gewalt zu uns geflohen.“ Die Gesellschaft müsse Wege finden, auch die Trauer dieser Menschen in das Gedenken aufzunehmen.

Nötige Lehren ziehen

Auf bestehende Konflikte gehen auch die Schülerinnen ein. „Wissen wir, in welchen Ländern heutzutage überhaupt Krieg herrscht?“, fragt eine in Richtung der rund 60 Teilnehmer. „Solange es uns gut geht, ist die Welt für uns in Ordnung. Eigentlich ist das keine gute Einstellung.“

Nicht nur Kriege sondern auch der alltägliche Hass sind Thema. Der Erste Bürgermeister spricht von „Nationalismus, Chauvinismus, und der aggressiven Rhetorik des ‚Wir zuerst’“. Wer sich auf diese Bahnen begebe, habe nicht die nötigen Lehren aus der Vergangenheit gezogen.