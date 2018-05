Diversity Perspektiven und Potenziale

Neuenstein / Holger Ströbel

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken und das Welcome Center Heilbronn-Franken bieten im Rahmen des Diversity-Netzwerkes Heilbronn-Franken am Dienstag, 5. Juni, eine Veranstaltung zur Umsetzung von Diversity Management in Unternehmen und Organisationen an. Anmeldungen sind bis Dienstag, 22. Mai, möglich. Die Veranstaltung findet bei der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis AIH in Neuenstein statt. Studien zum Thema Diversity in Unternehmen zeigen, dass vielfältige Teams kreativer und effektiver arbeiten und somit maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit der Unternehmen beitragen.

Bei der Veranstaltung liegt der Fokus auf der beruflichen Praxis, Methoden und deren Umsetzung. In Workshop I „Jobdesign – ein neues Modell in der Arbeitswelt: Flexibilität und Vielfalt als Chance für Recruiting und Bindung“ berichtet Albrecht Bühler über flexible Arbeitszeitmodelle. Andreas Foitzik, Projekt klever-iq und Geschäftsführer von Adis Tübingen, gibt in Workshop II „Leitung von interkulturellen Teams“ wertvolle Tipps. Zum Abschluss wird Frank Guse, Senior Director Human Resources & Organisation, über Ansätze aus der Praxis bei Arnold Umformtechnik berichten.

Eine Anmeldung mit der Angabe des gewünschten Workshops ist bis zum Dienstag, 22. Mai, per E-Mail an die Adresse event@heilbronn-franken.com erforderlich.