Apropos Perspektiven belohnt

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Zunächst war Würth ein Schraubenhändler, später ein Spezialist für Befestigungstechnik. Aber wie will man den Konzern heutzutage beschreiben, um den vielfältigen und ausdifferenzierten Geschäftsfeldern gerecht zu werden? Schraubenhandel passt jedenfalls nicht mehr. Damit setzt Würth gerade noch zehn Prozent um. In den Schlagzeilen war Würth in dieser Woche nicht wegen eines soliden Umsatzwachstums im zurückliegenden Geschäftsjahr und einer überproportionalen Gewinnentwicklung, sondern wegen neu entwickelter Leiterplatten – wegen der Perspektiven also. Die Platten sind so flexibel, dass sie sich in Kleidungsstücke einarbeiten lassen oder wie Pflaster auf der Haut zu tragen sind. Würth ist in Bewegung. Andernfalls wäre der Konzern wohl kaum so erfolgreich.

Seit November letzten Jahres ist Tina Müller Chefin bei Douglas. Früh hat sie klargemacht, dass die Parfümeriekette die Nummer 1 im Online-Handel bleiben soll. Jetzt folgte ein großer Schritt. Douglas übernahm die Mehrheit an der Pfedelbacher Parfümerie Akzente und damit am Online-Shop Parfumdreams. Dieser genießt bei jungen Leuten hohes Ansehen. Mit dieser Zielgruppe tut sich Douglas bisher schwer. So gesehen war der Einstieg strategisch clever. Wieviel ihn sich Douglas hat kosten lassen, wurde nicht bekannt gemacht.