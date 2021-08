Man ist immer bereit“, sagt Marcel Frank: Auf keine seiner Pfarrstellen hat er sich aktiv beworben. Er wird von der Christengemeinschaft entsandt. Dass er nun in Schwäbisch Hall wirken soll, kam für ihn überraschend. Er tauscht mit Aliki Kristalli: Sie soll im bisher rein männlichen Pfarrer-Trio in Stuttgart Mitte die weibliche Note abbilden, begründet Frank. Und er füllt die dadurch entstandene Lücke in Hall.

Das tut er aber gerne. Von H...