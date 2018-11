Wahl Pastoors neuer Vize-Chef im Landesseniorenrat

Stuttgart/Hall. / Holger Ströbel

Karl-Heinz Pastoors aus Schwäbisch Hall ist der neue stellvertretende Vorsitzende des Landesseniorenrates Baden-Württemberg. Am Donnerstag hat ihn die Mitgliederversammlung in Stuttgart gewählt, wie der Landesseniorenrat mitteilt. Pastoors ist seit 2017 im Vorstand des Landesseniorenrates und vertrat dort bisher die Seniorenräte aus Nordwürttemberg. Er ist zudem Vorsitzender des Schwäbisch Haller Kreisseniorenrates.

Pastoors hat nach einer kaufmännischen Ausbildung sein Studium zum evangelischen Diakon in Duisburg und Witten/Ruhr abgeschlossen. Später folgten die Weiterqualifizierung zum Gemeindepädagogen und ein Studium der Sozialbetriebswirtschaft. Er arbeitete als Jugendreferent, dann als stellvertretender Geschäftsführer eines diakonischen Werks im Ruhrgebiet, später als Heimleiter.

Als Verwaltungsleiter und Seelsorger der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien war er unter anderem für die Urlaub­erseelsorge in Ischia und Abano Terme zuständig. In den letzten zehn Jahren seiner Berufstätigkeit war Karl-Heinz Pasttoors als Regionaldirektor und Geschäftsführer für einen evangelischen Altenhilfeträger im süddeutschen Raum zuständig, wie der Landesseniorenrat weiter schreibt. Als Seelsorger hat er auch in einer Urlaubergemeinde in Alanya (Türkei) sowie im Wallis (Schweiz) gearbeitet.

Der Landesseniorenrat vertritt die Interessen von 2,8 Millionen Älteren im Südwesten. Er ist ein Zusammenschluss von 42 Seniorenräten der Land- und Stadtkreise sowie 38 Verbänden und Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit älteren Menschen engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt und Partner für die Belange aller Generationen und beteiligt sich aktiv an der Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger.