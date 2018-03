Ostern Passionsgeschichte interaktiv

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Ein rotes Kleid und ein braunes Hemd liegen auf dem Boden ausgebreitet in einem schmalen Gang. Nach und nach legen sieben Jugendliche Palmwedel auf die Kleidungsstücke. „Hosanna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn“, tönt es aus einem kleinen Lautsprecher. Die Menschen waren begeistert beim Einzug Jesu in Jerusalem. Das alles ist Teil des Ostergartens in acht Stationen, den das Evangelische Jugendwerk in der Osterzeit in der Lukaskirche aufgebaut hat.

Jugendleiterin Lena Bertsch hat den Garten vor sieben Jahren beim Jugendwerk in Ravensburg kennengelernt und wollte ihn selbst verwirklichen. „Das Konzept hat die Badische Landeskirche entwickelt. Wir haben die Lizenz gekauft und aus dem Grundkonzept etwas Eigenes gemacht.“ Die Texte, Audiodateien und Gestaltungsanleitungen für die Räume umfasst die Lizenz. Rund ein Dreivierteljahr intensive Planung ging der mit Kulissen, Hörszenen und interaktiven Elementen gestalteten Reise durch das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu voraus.

Das letzte Abendmahl

Julia Höfer, FSJlerin im Jugendwerk, führt die angehenden Jugendgruppenleiter von einer Station zur nächsten. Es geht durch eine Türe, vorbei an einem grauen Esel aus Pappmaché. „Wie die Jünger werden wir uns nun auch an einen gedeckten Tisch setzen“, ermuntert Höfer die Jugendlichen, rund um den knapp kniehohen Tisch Platz zu nehmen. Wir sind beim Passahmahl, dem letzten Abendmahl, angelangt.

Der leichte Geruch nach Petersilie und Meerrettich steigt einem in die Nase. „Was seht ihr auf dem Tisch?“, fragt Höfer in die Runde. „Matzen“, sagt Luk Rübenstrunk. „Und was bedeutet Matzen?“, will sie von dem 14-Jährigen wissen. „Schmeckt lecker“, kommt es zurück. „Ja, das auch, aber es ist ein ungesäuertes Brot, weil beim Auszug aus Ägypten keine Zeit mehr war, den Teig zu säuern.“ Wein, Petersilie, Salzwasser, Ei, Meerrettich und Charoset, ein Brei aus Äpfeln, Mandeln, Wein und Zimt, finden sich ebenfalls auf dem mit Kerzen erleuchteten Tisch. „Eigentlich gehört auch noch der Knochen einer Lammschulter dazu, aber das ging aus hygienischen Gründen nicht“, meint Höfer. Da steht sie auch schon auf, nimmt ein kleines Tablett voll mit gebrochenem Matzen und geht reihum, damit jeder ein Stück kosten kann, denn „das ist mein Leib. Nehmt und esst“, heißt es in der Bibel. Bereits bei dem Mahl habe Jesus gemerkt, dass dies das letzte Mal sein werde, dass er gemeinsam mit seinen Jüngern esse. Danach ging Jesus mit seinen Freunden hinaus vor die Stadt, in den Garten Gethsemane. Ihm gleich tut es die Gruppe und spaziert durch die nächste Tür.

Baumstümpfe, grüne Teppiche, Wände mit grünem und schwarzem Stoff behangen erwarten die Jugendlichen. Fünf setzen sich auf die Baumstümpfe und eine macht es sich auf dem Boden gemütlich, um den Worten von Julia Höfer zu lauschen. „Haltet Wache und betet, damit ihr dem Kommenden standhalten könnt“, gibt sie die Worte Jesu wieder, bevor es heißt: „Gehen wir und sehen nach, was im Hof des Hohepriesters geschah.“ Schwach wird der dargestellte Hof von einer Feuerstelle erleuchtet. Drei Mal hat Petrus in dieser Szene gesagt, er kenne Jesus nicht, als der Hahn kräht.

Und da geht es für die Gruppe weiter zu Pilatus. „Wer ist Pilatus?“, möchte Julia Höfer wissen. „Der König“, sagt eine, „der Statthalter“, kommt es von einem anderen Jugendlichen. Und als solcher spricht er dann auch das Todesurteil. „Dann lässt er zu, dass seine Soldaten Jesus verspotten. Sie ziehen ihm einen Königsmantel an, setzen ihm eine Dornenkrone auf, spucken ihm ins Gesicht und schlagen ihn“, erzählt die FSJlerin. „Nun folgen wir Jesus zu seinem Todesort.“

Schweigend geht es weiter in einen dunklen, von schwachem Grabkerzenlicht beleuchteten Raum. In einem Halbkreis stellen sich die Jugendlichen rund um ein hölzernes Kreuz auf einem Podest auf. „Hass“, „Angst“, „Armut“ ist auf dem Kreuz zu lesen. „Ich finde keinen Hass in seinen Augen, nur Liebe“, tönt die Stimme des Hauptmanns aus einem Lautsprecher, kurz bevor Jesus am Kreuz stirbt. Ein Gebet darf an dieser Stelle nicht fehlen. Dafür nimmt Julia Höfer einen Korb in die Hand, in dem kleine, leichte Holzkreuze liegen und verteilt sie an die Jugendlichen. „Du kannst es vor dir hinlegen und anschauen, in die Hand nehmen, deine Finger drum herumlegen oder du kannst es an dein Herz nehmen“, ermuntert sie. „Und was passiert nach der Kreuzigung?“, fragt sie nach einem kurzen Moment der Stille. „Jesus wird begraben“, sagt ein Mädchen leise.

Ein paar Schritte weiter ist ein runder, grauer Stein aus Pappmaché zu sehen, der vor einem zeltartigen Gebilde steht, das mit violettem Licht beleuchtet ist. So wird das leere Grab dargestellt, das die drei Frauen drei Tage nach der Kreuzigung vorfinden. „Da, plötzlich, standen zwei Männer bei ihnen, in leuchtende Gewänder gekleidet. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“, erzählt Höfer die Geschichte weiter. „Voller Freude kehrten die Frauen in die Stadt zurück und erzählten den Männern alles, was sie erlebt hatten und jetzt wussten.“ Weiter geht es nach rund 45 Minuten zur letzten Station, in den Auferstehungsraum. Mit Kerzen in Fischen aus Ton, Blumen aus Papier, Blumentöpfen mit Frühlingsboten und selbstgebastelten Palmen ist der helle Raum liebevoll gestaltet. Ein Ort der Ruhe soll es sein.

„Ein wirklich besonderes Projekt, in das viel Arbeit und Liebe gesteckt wurden“, ist das Resümee von Julia Höfer. „Jeder Raum ist auf besondere Art und Weise gestaltet worden und die Geschichte ist lebendig erzählt worden“, sagt die 15-jährige Schülerin Alicia Bayer. Luk Rübenstrunk hat besonders der Kreuzigungsraum gefallen, „der hatte eine gute Atmosphäre“. Lena Bertschs Wunsch ist es, auch im nächsten Jahr wieder einen Ostergarten gestalten zu können.