Im Chefarztbüro von Claus-Georg Schmedt am Diakoneo Diak-Klinikum in Hall gibt es eine Wand mit gerahmten Urkunden und Zertifikaten. Schön gerade angeordnet bilden sie gemeinsam fast ein Quadrat. „Aber da fehlte noch etwas in der Ecke“, sagt Schmedt mit einem verschmitzten Lächeln. Der Familienkalender hat zuletzt als Platzhalter gedient. Dieser hat nun weichen müssen, denn jetzt hängt dort eine neue Urkunde, die dem Privatdozenten Dr. C...