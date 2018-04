Feiern Partyvolk feiert wild bei der Landjugend in der vollen Arena Hohenlohe

Ilshofen / Oliver Färber

Es ist 22 Uhr am Ostersonntag. Jetzt in die Arena Hohenlohe zu kommen dauert seine Zeit. Viele wollen zum Tanz der Landjugend Kupferzell gleichzeitig hinein: Das bedeutet, in einer langen Schlange bei vier Grad auf dem Parkplatz zu warten – schließlich sind auch viele Minderjährige unter den Partyhungrigen, deren Ausweise erst einmal kontrolliert sein wollen.

Trotz der – für junge Leute – zum Feiern eher noch frühen Zeit, geht es drinnen im Rund der Arena bereits sehr eng zu. Die Helfer an der langen Bar haben alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm auf das Getränkeangebot Herr zu werden. Ein Durchkommen gibt es nur direkt vor der Bühne. Die Vorgruppe Cratemate hat der Menge schon eingeheizt und bereits abgebaut. Nun warten die jungen Leute auf den Hauptact, die Band Lost Eden.

„Ich bin aber weniger wegen den Band da, sondern eher, um Leute zu treffen“, gibt Jaqueline Möller zu. Die 16-Jährige ist zum ersten Mal beim Ostertanz der Landjugend. „Dass das hier so groß ist, hätte ich wirklich nicht gedacht“, sagt sie mit großen Augen, nippt kurz an ihrer Cola, blickt um sich – und wittert ihre Chance: „Vielleicht treffe ich hier ja einen süßen Typen“, meint sie und zwinkert mit den Augen.

Vorne auf den großen Bildschirmen auf der Bühne läuft ein Countdown herunter. Begleitet von lauten Rhythmen kommen die Musiker von Lost Eden auf die Bühne, als er abgelaufen ist. Die Menge johlt, reckt die Arme in die Höhe. So ganz trauen sich die Besucher aber noch nicht nahe an die Bühne – so bleibt gleich viel Platz zum Tanzen.

Katy, eine der drei Sängerinnen, freut sich sichtlich über den großen Andrang bei der Osterparty. „Holt euch noch etwas Leckeres zum Trinken, und es geht ab“, meint sie.

Sie bedauert gleichzeitig, dass draußen noch etliche Gäste am Eingang warten. Das geht auch Thomas Hörner von der Landjugend Kupferzell, die das Spektakel veranstaltet, so. Gleichzeitig freut es aber auch ihn, dass so viele Besucher gekommen sind. Denn der Aufwand ist groß: Rund 70 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz. Das sprengt den Kreis der Mitglieder der Landjugend. Deshalb werden sie von anderen Landjugendvereinen oder Jugendclubs personell unterstützt.

Ob die Veranstaltung diesmal ausverkauft sein wird, kann er noch nicht sagen. „Letztes Mal waren wir aber schon nahe dran“, verrät er. Alle zwei Jahre organisiert die Kupferzeller Landjugend die Feier. „Und wir haben da einen guten Ruf“, erklärt er sich das große Interesse daran. Zeit zum Partymachen bleibt genügend: Erst um 3 Uhr schließt die Halle.