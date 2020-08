Im Neißeweg standen zwischen Sudetenweg und Reifenhofstraße in den vergangenen Tagen fälschlicherweise Halteverbotsschilder. Die untersagten ab dem 25. August das Halten am Straßenrand und in den Parkbuchten. Dadurch sind etwa 50 Parkplätze im Wohngebiet Reifenhof gesperrt worden....