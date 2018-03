Politik Parktaschen müssen Parkplätzen weichen

Ilshofen / Ute Schäfer

Die jüngste Gemeinderatssitzung – es war die letzte der „Ära Wurmthaler“ – war etwas Besonderes. Nicht, weil Amtsnachfolger Martin Blessing schon mit am Tisch sitzen durfte. Sondern weil Roland Wurmthaler die Geschicke ordentlich übergeben wollte.

Will heißen, Bürgermeister Wurmthaler ließ alle derzeit laufenden Vorgänge schnell noch mit dem nächsten Genehmigungsschritt versehen. Sage und schreibe 16 Punkte zählte die öffentliche Tagesordnung deshalb. Doch das war für die Räte an diesem Abend noch nicht alles: Eine nichtöffentliche Sitzung folgte.

Auf der Tagesordnung standen auch zwei Baugebiete, und zwar die „Bachäcker“ in Eckartshausen und „Roßäcker III“ in Unteraspach. Beide sind vom Plan her ähnlich, denn die neuen Grundstücke sollen durch eine lange Straße erschlossen werden. Bei beiden Gebieten sieht der Plan Parkplätze vor, und zwar jeweils vier nebeneinander, senkrecht zur Straße. Das Grundstück, das dahinter liegt, ist dann um die Fläche der Parkplätze kleiner. „Parktaschen“ nannte Wurmthaler das, als er den Gemeinderäten die Pläne vorstellte.

Genug Garten für jeden

Doch nicht allen gefiel diese Lösung: Wer eines dieser kurzen Grundstücke kaufe, habe wenig Möglichkeiten, einen gefälligen Hauseingang zu planen, war die Meinung. Könnte man die Grundstücke nicht parallel zur Straße anlegen? Allerdings gab Hauptamtsleiter Klaus Blümlein zu bedenken, dass viele potenzielle Käufer kleinere Gärten nachfragen würden. „Ich verspreche Ihnen, diese Grundstücke gehen weg.“ Doch das überzeugte die Gemeinderäte nicht. Mehrheitlich sprachen sie sich dafür aus, die Parktaschen zu verkleinern und stattdessen Parkplätze am Beginn der Straße anzulegen, und zwar bei beiden Baugebieten.

Thema war dann außerdem, ob Flachdächer möglich sein sollen, was der Vorschlag der Verwaltung vorsah. Hier sprachen sich die Gemeinderäte für beide Baugebiete mehrheitlich für Flachdächer aus. Doch mit diesen Änderungen gingen die Baugebiete durch, die Pläne werden nun öffentlich ausgelegt.