DHL hat eine Packstation mit 81 Fächern in Schwäbisch Hall in Betrieb genommen. Diese ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr im Steinbeisweg 2 (Lidl) zugänglich. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist kostenlos möglich. Für den Empfang an der Station benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Dritte Packstation auf dem Gebiet der Stadt Schwäbisch Hall

Die Station am Lidl im Gewerbegebiet West hat die Nummer 152. Sie ist die dritte Station in Schwäbisch Hall. Im Neißeweg im Reifenhof steht die Nummer 112 und am Lidl in Hessental die Nummer 138.

Auf der Webseite finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.