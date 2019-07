101 neue Fächer für den Paketversand gibt’s jetzt bei der Lidl-Filiale in Hessental.

DHL Paket erweitert das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen in Hall eine weitere Packstation mit 101 Fächern in Betrieb genommen, heißt es in der Pressemitteilung. Die neue Packstation mit der Nummer 138 steht in Hessental, Am Kreuzstein 1 (Lidl-Markt). Sie ist rund um die Uhr zugänglich. Die erste Haller Paketstation (Nummer 112) ist in der Reifenhofstraße 11, im Stadtteil Reifenhof.

Auf www.postfinder.de sind alle Standorte von Packstationen, Paketboxen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken abrufbar, heißt es weiter.

Das könnte dich auch interessieren:

Baustelle St. Joseph Parkplatz statt Pfarrhaus, Pfarrhaus statt Kita, Kita statt Parkplatz Das alte Pfarrhaus in St. Joseph wird abgerissen. Dort entsteht Platz für 22 Parkplätze. Die katholische Kirche will später ihr Gemeindehaus im bisherigen Kindergarten errichten.