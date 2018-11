Untermünkheim Outdoor-Spielplatz und Kneippbecken

Untermünkheim / Von Oliver Färber

Als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum setzt die Gemeinde Untermünkheim im nächsten Jahr den Plan für offene Aktivtreffs aus.

Die eigentliche Entscheidung war bereits 2014 gefallen: Damals hatte sich die Gemeinde darum beworben, Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zu werden. Mit der Bewerbung wurde auch die Absicht erklärt, eine Außenfläche für generationenübergreifende Treffen im Steinach und ein Kneipp-Becken in Haagen zu installieren. Im nächsten Jahr sollen die Maßnahmen nun umgesetzt werden. Zeit für Verwaltung und Gemeinderat, die Pläne in einer Sitzung zu konkretisieren.

„Gemeinsam in Bewegung“ oder offene Aktivtreffs werden die Ideen genannt, die in der Nähe des Untermünkheimer Sportplatzes umgesetzt werden sollen. 100.000 Euro sollen für den Fitness-Bürgertreffpunkt im Steinach investiert werden.

Stufenreck, Massagegerät, Geh-, Hüft- und Sprungtrainer – insgesamt 15 Geräte listete Bürgermeister Christoph Maschke auf, die dort installiert werden könnten. Wohlgemerkt alle im Freien und deshalb wetterfest, oft sei deshalb Edelstahl das bevorzugte Material.

Außerdem soll es eine zusätzliche Sitzgelegenheit geben und Kinder-Spielgeräte, die dort bereits sind, sollen erneuert werden. Gemeinderat Claudius Reimer zeigte sich nicht so begeistert von der getroffenen Auswahl für das neue Angebot: „Das Reck könnten auch Kinder benutzen, aber das andere sind Fitnessgeräte“, gab er zu bedenken. Maschke entgegnete, dass man ein niederschwelliges Angebot für jedes Alter anbieten wolle.

Aber auch Gemeinderätin Beate Breitkreuz warf ein, dass das Gros der neuen Geräte „gut so für 45 aufwärts“ sei. Allerdings sah sie, dass dies zukunftsfähig sei. „Das könnte eine Begegnungsstätte werden“, meinte sie.

Gemeinderat Bernd Wolf lobte die Idee. „Das wird ein Sportpark im Steinach“, meinte er. Verglichen mit den Trimm-Dich-Pfaden, die eingerichtet wurden und werden, sei dies eine deutlich bessere Lösung.

Rund 60.000 Euro sollen für ein neues Kneipp-Becken fließen. Der ursprüngliche Plan war es, das Angebot in Haagen am Kochertalradweg beim Sportplatz zu offerieren. Doch einige Gemeinderäte meldeten Bedenken an. „Da müssen wir aufpassen, sonst haben wir am Ende ein Hundebecken an dieser Stelle“, unkte Gemeinderat Thomas Unfried. Sein Amtskollege Rainer Wolpert hätte – gerade jetzt, wo dort ein Stall gebaut wurde – einen anderen Platz gesehen. „Sonst muss mer dort nur Mucke batschen“, sagte er mit einem breiten Grinsen auf den Lippen.

Keipp-Becken im Steinach?

Wolpert schlug vor, das Kneipp-Becken doch neben dem neuen Outdoor-Platz im Steinach einzurichten. „Da können ja auch Radfahrer anhalten, und die Bürger können es auch nutzen, wenn sie dort eh aktiv sind“, führte er aus Er beantragte, einen Alternativstandort zu finden.

Gemeinderat Peter Busch merkte an, dass es zudem aufwändiger sei, das Kneipp-Becken, wenn es denn in Haagen gebaut werde, an die alte Wasserversorung anzuschließen, die von einer stillgelegten Trinkwasserquelle gespeist wird.

„Die Entscheidung über einen Standort können wir später fällen“, sagte Maschke. Wichtig sei nun die Grundsatzentscheidung, das Projekt im kommenden Jahr anzugehen. „Wir sollten es im Jahr 2019 im Haushalt vorsehen“, erklärte Busch. Korrekturen in den Details seien ja dann immer noch möglich.

