Heuer gibt es keine öffentlichen Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern. Die Matthäusgemeinde in Hessental hat für diese Passionszeit eine Form gefunden, in der ein gemeinschaftliches Gedenken an das, was Christen vor Karfreitag beschäftigt, doch möglich sein wird. Am Gründonnerstag, 19 Uhr, wird ein Abendmahl-Gottesdienst im Internet übertragen, die Liturgie übernimmt Pfarrer Johannes Beyerhaus.

Wer keinen Internetanschluss hat, kann die Predigt, wahlweise auch den ganzen Gottesdienst, am Telefon unter 0791/20210680 anhören.