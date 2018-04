Rabbinatsmuseum Ostern und das Pessachfest haben Gemeinsamkeiten

Braunsbach / Beatrice Schnelle

Eigentlich wäre eine Geburtstagsparty fällig gewesen: Seit 8. April 2018 besteht das Braunsbacher Rabbinatsmuseum im Simon-Berlinger-Haus genau zehn Jahre lang. Derzeit ist das denkmalgeschützte Gebäude aber von Baustellen derart umzingelt, dass nicht-ortskundige Besucher den versteckten Weg zum Eingang kaum finden: „Da wäre eine große Feier nicht sinnvoll gewesen“, bedauert Museumsgründerin Elisabeth Quirbach. Sie und Ehemann Hans Schulz hoffen, dass sich die Lage bis September beruhigt hat und das Jubiläumsfest nachgeholt werden kann.

Um zum Jahrestag dennoch etwas Besonderes zu bieten, gibt die katholische Theologin einer Handvoll Besucher Einblicke in das Pessachfest, das im jüdischen Glauben in etwa den Stellenwert des christlichen Osterfestes einnimmt. Beides sind Höhepunkte des jeweiligen religiösen Jahres und bewegliche Termine, die stets auf ein anderes Datum um den ersten Vollmond im Frühling fallen. 2018 war eine der seltenen Gelegenheiten, bei dem sich die Festtage überschnitten: Das in Israel siebentägige und außerhalb des jüdischen Staats achttägige Pessachfest begann am Ostersonntag. Gefeiert werden nur noch der erste und der letzte Tag, dazwischen liegen Halbfeiertage.

Der grundlegende Unterschied besteht im Anlass: Während die Christen der Auferstehung des Sohn Gottes gedenken, feiern die Juden die Befreiung ihres Volkes aus der ägyptischen Gefangenschaft. Vor ihrem Aufbruch aus dem Land der Pharaonen begingen Moses und die Seinen Pessach das erste Mal. Das hebräische Wort wird mit „das Vorübergehen“ übersetzt. Auftakt der Festlichkeit bildet nach einem Abendgottesdienst in der Synagoge der Familiengottesdienst zuhause mit genau vorgeschriebenem „Seder“, dem hebräischen Wort für Ordnung. Die sechs Speisen auf dem Seder-Teller symbolisieren unter anderem die Bitternis der Sklaverei. Ein hartgekochtes Ei ist auch dabei. Es stehe für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Schicksals, erklärt Elisabeth Quirbach, allerdings seien andere Deutungen möglich. Eine weitere Parallele zu Osterbräuchen: Um beim Seder-Abend ihren Nachtisch zu erhalten, müssen die Kinder zuvor von den Eltern versteckte Geschenke suchen. Im Verlauf des gemeinsamen Essens erzählt der Hausherr den Kindern auf deren rituelle Fragen hin die Geschichte vom Auszug aus Ägypten.

Ungesäuertes Brot, Mazzot oder Mazze genannt, und Wein spielen zu Pessach ein wichtige Rolle. Der Auszug aus Ägypten habe rasch vonstatten gehen müssen, für das Säuern und Gären des Brotteigs sei da keine Zeit gewesen. Der Wein wiederum steht für die Befreiung: „Sie durften endlich wieder fröhlich sein und feiern“, so Quirbach. Die theologische Forschung gehe davon aus, dass das letzte Abendmahl Jesu und seiner zwölf Jünger, bei dem Brot und Wein ebenfalls zentrale Bedeutung einnahmen, ein Seder-Mahl gewesen sei. „Die Hostie für die Eucharistie wird ebenfalls ohne Hefe gebacken“, weist Quirenbach auf eine weitere Nähe zwischen dem christlichen und jüdischen Glauben hin.

Einen Grund, Ostern zu feiern, gibt es im jüdischen Glauben nicht. Denn dort steht die Erscheinung des Messias noch aus, erfahren die Besucher. Jesus Christus sei nach Auffassung der Juden ein bedeutender Rabbiner, aber eben nicht der Erlöser gewesen.