Geflügelzucht Osterküken aus schokobraunen Eiern

Bühlerzell / Beatrice Schnelle

Immer zu Ostern piept’s bei „Kükenvater“ Mattis Krauß (15). Er ist einer der jüngsten Experten für Hühner in der Region.

Die herzigen Daunenbällchen tapsen tollpatschig durch den weich ausgestreuten Pappkarton. Sie stolpern übereinander, heben testweise die Stummelflügelchen, kuscheln schläfrig unterm wärmenden Infrarotlicht und piepen dabei zum Herzerweichen. Vor etwa zwei Stunden haben sich die Küken mit ihren zarten Schnäbeln durch die harte Eierschale gekämpft. Das Erste, was sie von der Welt zu sehen bekamen, war das Innere des Brutkastens, das erste Vergnügen ein wohliger Luftstrom, der ihr verklebtes Daunenkleid dort sanft trocken föhnte. Die erste Reise unternahmen sie auf einer riesigen Menschenhand, die sie vorsichtig in den gemütlichen Karton verfrachtete.

Das Erste, was die vor Entzücken quietschende Reporterin beim Anblick der reizenden Kinderstube lernt: Nicht alle Hühnerküken sind dottergelb. Gelben Nachwuchs gebe es üblicherweise nur von weißen Hühnern, erklärt Mattis Krauß, Eigentümer der aus Kükensicht riesigen Menschenhand. Der 15-jährige Schüler aus Geifertshofen brütet in einem professionellen Brutgerät die Eier der unterschiedlichsten Rassen aus. Lakenfelder Hühner, Federfüßige Zwerghühner, Schwarze Wyandotten und wildfarbige Seidenhühner gehören zur flaumigen Familie. Die braun-kupfernen Maran-Küken schlüpfen aus schokoladenbraunen Eiern, bei den wildfarbigen Araucana-Küken sind die Schalen lindgrün.

Hühner zum Geburtstag

Mattis entdeckte früh seine Sympathie fürs liebe Federvieh. Auslöser war eine selbst gebaute Holzhütte im Garten, die er nach ihrer Fertigstellung einem Zweck zuführen wollte. Zu seinem neunten Geburtstag zogen die ersten Hühner ein und der junge Geflügel-Papa entwickelte sich rasch zum Experten. Bevor er mit der Zucht anfangen durfte, stellten seine Eltern etwas Elementares klar: Er müsse damit zurechtkommen, dass sein Großvater die erwachsenen männlichen Tiere schlachten würde. Die Erfahrung, dass sich zwei Hähne, die sich einen Hühnerharem teilen sollen, sofort in Streithähne verwandeln, machte Mattis höchstpersönlich. „Andere schreddern darum die Küken oder verkaufen sie an Schlangenzüchter“, sagt er. Das komme für ihn natürlich überhaupt gar nicht in Frage.

Seine Hähne führen rund 21 Wochen ein angenehmes Leben und genießen viel liebevolle Zuwendung, bevor sie im Topf oder im Gefrierschrank landen – anders als die auf schnelles Wachstum gezüchteten Masthähnchen aus den Supermarktregalen, die bereits nach fünf bis sechs Wochen ihr Schlachtgewicht erreicht haben. Das findet Mattis grausam: „Die können kaum selbstständig stehen, weil die Knochen in dieser kurzen Zeit nicht die notwendige Stabilität erreichen.“

Einmal im Jahr, meist kurz vor Ostern, bestellt der junge Kükenvater Eier bei Züchtern in Österreich. Ein gutes Dutzend Nutzvögelchen entwickelt sich dann unter seiner Obhut. Das bedeutet konsequentes Dranbleiben: Er muss nicht nur ständig auf die konstante Temperatur im Brutkasten achten, sondern zudem jedes Ei dreimal täglich drehen – drei Wochen lang, bis die Küken schlüpfen: „Sonst setzt sich die Eiweißschicht ab und der Embryo stirbt.“ Dass er eher selten seinen Hühnern das Brüten überlässt, hat Gründe: „Den meisten Rassen wurde der Bruttrieb abgezüchtet.“

Mobiler Stall

Die Arten, die noch Mutterinstinkte entwickeln, dürfen sie im Garten der Familie Krauß auch ausleben. Dort verfügt die gackernde Schar mittlerweile über ein geräumiges, vor Fuchs und Habicht sorgsam geschütztes Eigenheim. In der warmen Jahreszeit ziehen Hildegard, Agate und Frieda mit ihren Kolleginnen und ihrem aktuellen Gockel „Quitte“ in einen raffiniert ausgestatteten mobilen Stall, den die Kraußens auf einen Anhänger gebaut haben. Der steht dann in einiger Entfernung auf einer Wiese: „Damit das Krähen die Nachbarn nicht so sehr nervt.“

Wenn die Osterküken groß genug für den Stall sind, müssen sie den warmen Pappkarton im Wohnhaus verlassen. Bis dahin haben sie einiges von ihrer Niedlichkeit eingebüßt: „Das Piepen wird dann viel zu laut und außerdem riechen sie sehr stark.“