Traditionsfest Ostereier, Kälber, Krämermarkt

Ilshofen / Ute Schäfer

Das Programm ist riesig und beginnt am Samstag, 24. März, schon ganz früh: Um 7.30 Uhr werden die Pferde auf dem Grauwespele aufgetrieben, zwei Stunden später folgen die Kälber, zu dieser Zeit öffnet auch der Krämermarkt.

Zum Glück geht es am Sonntag, 25. März, nicht ähnlich früh los, denn nach der Zeitumstellung müssen alle ohnehin eine Stunde früher aufstehen. Der Flohmarkt beginnt erst um 10 Uhr und der Krämermarkt um 11 Uhr. Dort ist jede Menge geboten: Die Kleinen können am Rathaus auf der Miniaturdampfbahn fahren oder sich bei Ingfried Winter in die Welt der Edelsteine entführen lassen.

Die Großen können zum Frühschoppen in die Stadthalle gehen oder die Kunstausstellungen in der Pfarrscheuer ansehen. Sie können auch beim verkaufsoffenen Sonntag die ganze Vielfalt Ilshofens erleben. Denn die reicht von Wohnwagenausstellungen, Kurz-Pkw-Checks oder Sonderangeboten über Kaninchenschauen und Bastelaktionen bis hin zum Fahrradbasar des TSV.

Überhaupt sind viele Vereine mit von der Partie. Am Samstag und Sonntag sorgt der Liederkranz Ilshofen in der Stadthalle für die Bewirtung, am Sonntag bekochen und „bebacken“ die Landfrauen ihre Gäste im evangelischen Gemeindehaus. Einer der Höhepunkt der Festlichkeiten ist sicher der Auftritt des Musikzugs Ilshofen beim Rathaus am Sonntag um 15 Uhr. Und wer dann noch nicht genug hat von der Musik, kann sich anschließend die Ausstellung „Musik liegt in der Luft“ im Kulturm ansehen. Sie ist an beiden Tagen nachmittags ge­öffnet.