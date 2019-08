Die Straßenarbeiten in der Mittelfischacher Ortsdurchfahrt und beim Kärcher-Kreisel machen Umleitungsverkehr unumgänglich. Die Baufirmen sind derzeit voll im Zeitplan.

Obersontheims Bürgermeister Siegfried Trittner klingt zufrieden: „Es läuft derzeit alles nach Plan.“ Er bezieht sich auf die Baustellen im Gemeindegebiet, sowohl am Kärcher-Kreisel, als auch in Mittelfischach. Zumindest die Arbeiten am Kreisverkehr wie auch der erste Abschnitt an der Ortsdurchfahrt sollen nach jetzigem Stand wie geplant am 27. September fertig sein.

Seit 19. August sind die Bagger im Bühlertal am Werk. „Am Kreisverkehr haben wir ein Kombiprojekt“, berichtet der Schultes. Die Kommune legt dort eine Abbiegespur ins Gewerbegebiet Birngründle an. Gleichzeitig erneuert das Land Baden-Württemberg im Bereich des Kreisels die Fahrbahndecke. Die Firma Bortolazzi ist damit beauftragt worden.

Die Straßendecke ist auch in der Mittelfischacher Ortsdurchfahrt marode und wird deshalb neu aufgebracht. „Dort ist an einigen Stellen aber auch der Unterbau beschädigt“, weiß Trittner. Dieser werde in einem Abwasch ebenfalls wieder instand gesetzt.

Außerdem bringt die Kommune die dortige Bushaltestelle auf den aktuellen technischen Stand. „Wir haben den Zuschlag bei einem Förderprogramm erhalten. Das können wir jetzt geschickt kombinieren“, meint Trittner. Wenn alles fertig ist, sollen Gehbehinderte die Nahverkehrsbusse dank höherer Einstiegskanten besser betreten und Sehbehinderte die Kanten besser erkennen können. Derzeit läuft in Mittelfischach der erste von zwei Bauabschnitten an der Ortsdurchfahrt. Zunächst hat sich die Kolonne der beauftragten Firma Rossaro den Bereich ab der Kreuzung Bruckgasse /Weinberg bis kurz vor der Kreuzung Richtung Oberfischach vorgenommen. So kann derzeit noch der Verkehr über Oberfischach und Hausen umgeleitet werden.

„Im Großen und Ganzen läuft es gut“, fasst Trittner zusammen. Man müsse bedenken, dass es sich um ein großes Erschließungspaket der Gemeinde handele. Größere Beschwerden seien bei ihm jedoch nicht eingegangen. „Die Umleitung soll aber noch besser ausgeschildert werden“, führt er aus. Teilweise führe der Verkehr über Feldwege. „Das ist gerade für Ortsfremde an mancher Stelle etwas schwierig“, gibt er zu bedenken. Deshalb sollen weitere Schilder den Weg besser kennzeichnen.

Klar sei, dass nicht alle mit dem Umleitungsverkehr zufrieden seien. „Gerade in Oberfischach ist man überrascht, wie viel Verkehr jetzt dort durch den Ort fließt“, so der Bürgermeister. Es sei verständlich, dass das für die Anwohner nicht angenehm sei. „Aber es ist auch der Verkehr, den die Mittelfischacher sonst tagtäglich vor der Haustür haben“, führt er weiter aus.

Zweiter Bauabschnitt folgt

Aus dem Ort werden die Baumaschinen so schnell auch nicht abgezogen. Denn ab dem 30. September wird sich dort der zweite Bauabschnitt bei der Fahrbahn­deckenerneuerung anschließen. Dann ist der Bereich von der Kreuzung Richtung Oberfischach bis zum Ortsende an der Reihe. Dieser soll – kommt es zu keinen negativen Überraschungen – bis zum 25. Oktober fertig sein.

Autos, Lastwagen und Kräder sollen in dieser Zeit über Rappoltshofen, Oberfischach und Hausen umgeleitet werden. Die Ortschaften werden dadurch in dieser Zeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen haben. Doch die Bauzeit ist absehbar.

Die Kommune lässt sich die Sanierung einiges kosten: Geplant waren ursprünglich rund 358.000 Euro. Die Firma Rossaro aus Aalen war mit rund 377.000 Euro der günstigste Bieter auf die Ausschreibung. Von den Kosten entfallen rund 354.000 Euro auf den reinen Straßenbau. Weitere rund 7000 Euro werden in die Sanierung der Wasserversorgung, rund 16.000 Euro in die der Kanalisation gesteckt.

