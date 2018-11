Medizin Organspende: Hitzige Diskussion in Hall

Organspende-Diskussion: Meinungen aus dem Publikum

Evelyn Brucker (85), Mitbegründerin des Haller Hospizdienstes: „Ist es wahr, dass Hirntote vor der Organspende eine Narkose erhalten?“ Nicht in Deutschland, antwortet Axel Rahmel. In der Schweiz würden Anästhetika gegeben, um Gefäßverengungen durch Reflexe zu verhindern, die laut einer Forschungsarbeit den Qualitätsverlust der Organe zur Folge hätten.

„Die Definition ‚Hirntod ist Tod‘ macht mir richtig Angst“, sagt Sibylle Oelschläger, „man sollte höchsten Respekt vor Menschen haben, die sich auf den Weg in die geistige Welt gemacht haben.“ Sie vermisse in dieser Diskussion den spirituellen Gesichtspunkt, meint auch Doris von Busekist, Vorstand im Haller Hospizdienst: „Was passiert mit den Spendern, den Empfängern und den Ärzten, die in das Schicksal eingreifen?“

Ein Vater berichtet von seinem 13-jährigen Sohn, der durch eine Spender­niere wieder ein unbeschwertes Leben genießen könne. Fast weinend weist eine Frau auf ihre 19-jährige Tochter hin, die nur dank einer Lebertransplantation heute neben ihr sitze.

„Wie sicher ist die Diagnose Hirntod?“, lautet eine Frage. Es gebe ein 60 Seiten umfassendes Richtlinienwerk, das jedes Detail genau festlege, so Rahmel.

„Für mich passen die Begriffe Spende und Widerspruch nicht zusammen“, äußert ein junger Mann, der in seinen Ausführungen auf den 2012 aufgedeckten Organhandel-Skandal in Deutschland anspielt.

Auf die Frage, bis zu welchem Alter man als Spender infrage komme, antwortet Rahmel: „Das kommt darauf an, wie pfleglich jemand mit seinen Organen umgeht.“ Eine Nierenspenderin in Deutschland sei 90 Jahre alt gewesen. Bei Herz und Lunge seien die Spender aber nur im Einzelfall älter als 65 Jahre. cito