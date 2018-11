Jugendwerk Orangen für guten Zweck

Ilshofen / swp

Jedes Jahr beteiligt sich der evangelische Kirchenbezirk Schwäbisch Hall an der Orangen- Aktion des EJW-Weltdienstes. (EJW steht für Evangelisches Jugendwerk in Württemberg). Heuer werden die Erlöse aus dem Verkauf der Orangen an das Projekt „Ich lerne endlich in Ruhe“ – Schulen in den YMCA (auf Deutsch: Christlicher Verein Junger Menschen) gehen. Die Schulen zählen laut Pressenotiz zu den besten ihrer Region und bieten Unterstützung, um die beruflichen Träume von Kindern wahr werden zu lassen. So will die neunjährige Serah Krankenschwester werden: „Ich will Familien glücklich machen, wenn jemand wieder gesund wird.“ Die Orangen-Aktion wird am 1. Advent, Sonntag, 2. Dezember, um 10.30 Uhr in Obersteinach eröffnet. An drei Wochen vor Weihnachten werden Orangen verkauft. Infos: 07 91 / 94 67 41 70.