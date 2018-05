Arbeitsplatten Optimismus nach schwierigem Jahr

Frank Lutz

Die Neuaufstellung der Geschäftsleitung von Lechner ist abgeschlossen: Da Peter Stephan seit Anfang November als Bereichsleiter Finanzen und Verwaltung die Geschäftsleitung des Rothenburger Spezialisten für Küchenarbeitsplatten komplettiert, steht ein Führungsquintett mit langjährigen Erfahrungen in unterschiedlichen Disziplinen, besonders der Automobilbranche, an der Spitze des Unternehmens. Neben den Vorständen Andrea Lechner-Meidel und Dirk Hollstein gehören dazu außer Peter Stephan seit letztem Jahr Dr. Dirk Dantz als Geschäftsführer Produktion und Technik sowie Daniel Grihl als Bereichsleiter Vertrieb und Marketing. So weit die positiven Nachrichten in einem ansonsten eher stürmischen Jahr 2017, in dem das Umsatzziel von 100 Millionen Euro knapp verfehlt wurde. Schuld daran sei vor allem die Gesamtsituation: Der Küchenmarkt brach 2017 deutschlandweit um fünf Prozent ein.

Doch nun sollen bei Lechner wieder alle Zeichen auf Wachstum stehen: Bis 2025 wird ein Umsatzziel jenseits der 100 Millionen Euro angepeilt. Der Exportanteil, der bisher bei rund 50 Prozent liegt, soll als größter Wachstumsbereich weiter ausgebaut werden. Doch soll auch der Inlandsmarkt durch kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse und Investitionen in die Mitarbeiter weiter wachsen. Bei den Materialien will Lechner besonders auf Glas und Stein setzen. Während das Unternehmen nach eigenen Angaben im Bereich der Glasrückwände bereits hervorragend aufgestellt ist und aktuell in neue Drucktechnologien investiert, rückt Stein mit der neuen Produktionshalle 8 für steinartige Werkstoffe wie Naturstein, Keramik und Quarz noch stärker in den Mittelpunkt.

Seit Jahresbeginn ist die bereits 2015 erbaute Halle in Vollbetrieb. Mehr als 20 Millionen Euro hat das Unternehmen in den 20 500 Quadratmeter großen Neubau investiert. „Sämtliche Prozesse in der neuen Halle 8 wurden da-

bei nach modernsten Lean-Ma­nagement-Methoden optimiert“, schreibt das Unternehmen: Die Effizienz konnte dadurch um 30 Prozent gesteigert, die Neuzuschnittquote um 50 Prozent reduziert werden. Ab sofort können weit über 1000 Aufträge pro Woche bearbeitet werden. Keramik sei nun das nächste Thema, welches das Unternehmen vorantreibe: „Nach der erfolgreichen Anlaufphase beginnen wir jetzt mit dem Aufbau neuer, zusätzlicher Produktionslinien für die Konfektionierung von Keramik“, berichtet Geschäftsführer Dirk Dantz.

Bestens gerüstet

Innovativ zeigt sich Lechner auch bei seinen Produkten: Mit

dem neuen Glaswechselrahmen

„Switchy“ wurde eine Küchen­rückwand entwickelt, die mit einer Doppelfunktion aus Nischenrückwand und Wechselrahmen ausgestattet ist. Mit wenigen Handgriffen kann das Motiv ausgewechselt werden.

„Mit unserer Personalpolitik, den Investitionen in die Produktion, unserer Qualitätsoffensive – und auch der stärkeren Hinwendung zum Endkunden durch unsere Marketingkampagne haben wir die Marke Lechner bestens aufgestellt“, fasst Andrea Lechner-Meidel zusammen. „So sehen wir uns bestens gerüstet für unsere ambitionierten Wachstumsziele.“