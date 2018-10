Schwäbisch Hall Optima tritt Konsortium bei

Schwäbisch Hall / ht

Das Haller Unternehmen gehört einem Zusammenschluss an, der sich mit der Gefriertrocknung beschäftigt.

Optima Pharma ist seit Juli Mitglied einer internationalen Organisation, die sich „LyoHUB“ nennt. Diese Plattform widmet sich der industriellen pharmazeutischen Gefriertrocknung. Als Mitglied arbeitet Optima Pharma gemeinsam mit weiteren Unternehmen an der Zukunft der Gefriertrocknungsprozesse, schreibt das Haller Unternehmen in einer Mitteilung.

Bei so komplexen Prozessen wie der pharmazeutischen Gefriertrocknung zeigten sich die Vorteile eines engen Austauschs unter Experten besonders deutlich. Zentrales Anliegen ist es, Innovationen voranzutreiben und diese wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Wichtig ist den Beteiligten außerdem, in Kooperation mit der ASTM International (American Society for Testing Materials) Normen und Standardisierungen für Gefriertrocknungsanlagen zu erarbeiten und weltweit einzuführen. Darüber hinaus sollen Endanwender geschult und Leitfäden für unterschiedliche Bereiche der Gefriertrocknung erstellt werden.

Kooperation ist wichtig

Die fachliche Zusammenarbeit und die institutionalisierte Kommunikation, oftmals über Unternehmensgrenzen hinweg, seien unerlässlich, will man zukünftige Entwicklungen entscheidend mitprägen, so Optima. Aus dieser Überzeugung heraus wurde im Jahr 2014 „LyoHUB“ in den USA als ein industrieorientiertes Konsortium gegründet.