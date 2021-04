Der zusammengefasste Umsatz der Optima-Unternehmensgruppe lag im zurückliegenden Geschäftsjahr bei über 420 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigten stieg 2020 auf über 2650.

Damit die Unternehmensgruppe weiter wachsen kann, stehen 2021 Baumaßnahmen am Hauptsitz in Hall an. Auch die Mitarbeit...