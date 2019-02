Handel Online und lokal auf Expansionskurs

Crailsheim / Kerstin Dorn

Die Firma ist noch nicht einmal im Teenageralter und kann dennoch bereits von sich behaupten, der führende Online-Spezialist für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum zu sein. 2018 konnten Firmengründer Oliver Schwerin und sein Team von „11teamsports“ – zu dem mittlerweile 600 Mitarbeiter gehören – beim Umsatz die dreistellige Millionengrenze knacken.

Darüber hinaus hat das Crailsheimer Unternehmen mit weiteren Meldungen auf sich aufmerksam gemacht: „11teamsports“ wird zusammen mit dem Sportartikelhersteller Puma den FC Ingolstadt 04 ausrüsten; die Firma erweitert ihr Shopnetz mit einer weiteren Filiale und – last but not least – der eigene Umzug von Crailsheim nach Satteldorf ist fast geschafft.

Firmensitz jetzt in Satteldorf

Die Firma hatte Ende 2016 im Gewerbepark Satteldorf ein 27 000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, um dort ein modernes Logistikzentrum mit Hochregallager, Versand, Flockerei, Verkaufsshop und Lagerflächen sowie Büro- und Sozialräume zu errichten. Jetzt sind die Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen und der Umzug läuft auf Hochtouren. „Die vollständige Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Headquarters im Gewerbepark Satteldorf mit allen angeschlossenen Einheiten ist für Ende März geplant“, sagt Marketing-Managerin Caroline Endter. Bereits zu Beginn des Jahres konnten die Büros im Neubau bezogen werden und auch das neue Logistikzentrum ist mittlerweile in Betrieb gegangen. Für den neuen Shop und das Outlet laufen die Eröffnungs-Vorbereitungen.

Doppelpass mit Hersteller

Stolz ist das junge Unternehmen auch darauf, einen weiteren prominenten Kunden gewinnen zu können. Vom 1. Juli an stattet 11teamsports zusammen mit Puma die Lizenzspielermannschaft, die Damenmannschaften sowie alle Nachwuchsteams mit Spiel-, Trainings- und Freizeitkleidung aus. Auch die jungen Kicker des Vereins tragen zukünftig Sportbekleidung von Puma. Für Dennis Schröder, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei „11teamsports“, ist die „neue Partnerschaft als Trio gemeinsam mit dem FCI und Puma ein toller Vertrauensbeweis aller Seiten. Das spricht sowohl für unsere Expertise im Profifußball als auch für unsere besondere Handelsbeziehung mit Puma.“

Darüber hinaus geht „11teamsports“ einen Weg, der von anderen Händlern gerade in entgegengesetzter Richtung beschritten wird: Der Onlinehändler stärkt seine lokale Präsenz mit Sport-Fachgeschäften vor Ort. Am 16. Februar eröffnete 11teamsports einen neuen Store im Haco-Erlebnis-Einkaufszentrum im saarländischen Wadern. Damit verfügt „11teamsports“ neben seinem Onlineshop derzeit über insgesamt 20 eigene Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insbesondere im Bereich Teamsport sei die regionale und persönliche Präsenz für die Umsetzung der individuellen Wünsche der Kunden, ganz gleich ob Hobbysportler oder Profi, von großer Bedeutung. Daher sei es enorm wichtig, mit eigenen Anlaufstellen greifbar zu sein, begründet das Unternehmen seine Strategie.