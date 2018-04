Langenburg Oldtimer touren durch Hohenlohe

Langenburg / swp

Die Langenburg Historic kommt am 22. und 23. Juni zum zehnten Mal in heimische Gefilde.

Oldtimerfans können sich freuen: Am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, begibt sich die „Langenburg Historic“ zum zehnten Mal auf Fahrt durch das Hohenloher Land. Bereits am Freitag können alle, die die große Rallye nicht erwarten können, sich mit dem sportlichen „Oldathlon“, Biathlon mit Oldtimer, einstimmen. Am Samstag erwartet die Teilnehmer eine sportlich angehauchte touristische Ausfahrt, geschmückt mit zahlreichen Aufgaben. Für die Fans sind Start und Zieleinlauf in Langenburg ebenso sehenswert wie die großen Anfahrtspunkte für Frühstücks-, Mittags- und Kaffeepause. Die Stationen bieten genügend Zeit, um die Schmuckstücke in Ruhe bestaunen zu können. Einer der Höhepunkte wird sicherlich der Rallye-Abend auf Schloss Langenburg, der in einem der schönsten Renaissance-Schlosshöfe Deutschlands stattfindet.

Info Ausschreibung und weitere Informationen sind auf der Internetseite www.langenburg-historic.de abrufbar. Infos auch unter historic@langenburg-historic.de