Bullinger holte bei der Wahl am 4. Juli 6130 gültige Stimmen (42,4 Prozent) und damit rund doppelt so viele wie der Zweitplatzierte Simon Michler, der am Sonntag nicht mehr antritt – was kann da noch schiefgehen? „Die Wahl ist noch nicht gelaufen, nicht entschieden und im zweiten Wahlgang begin...