Fasnacht Oberbademeister anstatt Oberbürgermeister

Rainer Richter

Der Höhepunkt der Kampagne begann mit der Messe für Narren, die traditionell am Sonntag der Machtübernahme gefeiert wird. Nach dem spektakulären Einzug der farbenprächtigen Bühlertanner Garden in die Kirche St. Georg eröffnete Franz Dambacher das Ereignis: „Grüß Gott am wunderschönen Sonntagmorga wünscht Bruder Franz euch ohne Sorga.“

Die mögliche Bewerbung des Bühlertanner Bürgermeisters Michael Dambacher auf den OB-Posten in Ellwangen kommentierte Bruder Franz wohlwollend. „Will einer nach Ellwangen reisen, um sich dort zu beweisen, muss er zwei Flüsse überwinden. Christophorus komm steh ihm bei, und mach ihm seinen Weg do frei.“ Pfarrer Rolf Kurz fragte: „Warum habt ihr solche Angst? Habt Ihr keinen Glauben?“

Fasnachtszentrale für die Narren

In der folgenden Verhandlung auf dem Sankt-Georgs-Platz wurde Bürgermeister Dambacher vom Narrengericht angeklagt. Paul Schmieg vom närrischen Dreigestirn und Sonja Gürth verlasen die Anklagepunkte. Darunter unter anderem: Die Sanierung des Gebäudes St. Georgs-Platz 2 lasse auf sich warten. Die Narren schlagen vor, das Gebäude als Fasnachtszentrale einzurichten. Wann wird endlich etwas aus dem versprochenen Ärztehaus? Von den Bürgern wird bemängelt, dass die neuen LED Straßenlampen manche Schlafzimmer nachts ausleuchten. Seit bekannt wurde, dass eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bühlerzell abgeschlossen wurde, erklären die Narren: Auf Fasnachtsebene werde es keine Zusammenarbeit geben und der Bühlerzeller Schlachtruf „Narri-Awa“ werde in den nächsten 500 Jahren in Bühlertann nicht zu hören sein. Anlässlich der Kommunalwahlen am 26. Mai beschließt der Elferrat mit einer eigenen Liste zu kandidieren. Besonders schwer wiege aber: „Dem Narrengericht wurde mitgeteilt, dass Sie fahnenflüchtig sind und sich um eine Stelle als Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen bewerben. Vor einem Jahr haben Sie sich verpflichtet, dass Sie die nächsten acht Jahre unser uraltes Brauchtum und die Fasnacht unterstützen wollen“, sagte Paul Schmieg, Vorstand des FKB. Dann kam der Vorschlag zur Güte: „Wenn es in Ellwangen nichts wird, können wir Ihnen auch eine OB-Stelle in Bühlertann als Oberbademeister anbieten.“

Dambacher, der im altrosa Bademantel und mintgrünen Schal erschienen ist, konterte gelassen. Eine eigene Kandidatenliste, zur Gemeinderatswahl „das wär schee, dann kämen Verwaltung und Gemeinderat wieder aus ihrem Stimmungstief. Denn die Sitzungen sind seit Wochen gezeichnet von Ärger und Trotz, so mancher Gemeinderat denkt, die interkommunale Zusammenarbeit ist der letzte Rotz“. Zum schwerwiegendsten Anklagepunkt meinte er: „Fahnenflucht – davon kann ja wohl nicht die Rede sein, dass man mir das unterstellt, das ist schon ziemlich gemein.“ Und er gab zu bedenken: „Seht es doch einfach mal so: dass ich als OB in Ellwangen vielleicht kandidiere, ich glaub, da wären manche sogar drüber froh.“

Auf Schmiegs Vorschlag ging er gerne ein: „Und sollte es mit der OB-Wahl in Ellwangen nicht klappen, danke für das Angebot als Oberbademeister.“ Er hielt ein paar blau-weiß gestreifte Plastiksandalen in die Höhe: „I hab dafür auch schon die richtigen Badeschlappen.“ Danach legte ihn die mit Getöse und Blaulicht herangefahrene Narrenpolizei in Handschellen und transportierte ihn ab. Im Publikum befand sich auch Michael Tauscher, ein treuer Besucher der Gemeinderatsitzungen. Er winkte dem Inhaftierten etwas wehmütig hinterher: „Ade, Schultes.“