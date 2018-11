Flohmarkt Nussknacker sind begehrt

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Häkel-Lehrbuch, Kochbuch für Kartoffeln mit Mehlsoße, Heftchen mit „Quellen Russischer Weisheit“, Fußsprudelmaschine auf Rädern, Engelfigur auf Ball kauernd, Stabmixer, Diaprojektor, Design-Wanduhr, Staubsaugerroboter, Ottifanten-Brettspiel, Rollerblades, Plastik-Dino, Seidenblume, Blutdruck-Messgerät und die Langspielplatte „Maria und Margot Hellwig“: Beim Kiwanis-Flohmarkt gibt es im Grund nichts, was nicht zu Geld zu machen wäre.

Spitze des Spendenbergs

„Und dabei präsentieren wir nur in etwa 20 Prozent dessen, was angeliefert wird“, berichtet Henning Schwartau. Er ist einer der vielen Helfer des Schwäbisch Haller Serviceclubs Kiwanis, der den Flohmarkt in der Haalhalle jedes Jahr organisiert. Was übrig bleibt werde an Partner des Clubs verkauft. Alles Geld wird für Projekte mit Kindern in Hall gespendet. Schwartau hat beobachtet: „Nussknacker und Waffeleisen gehen am schnellsten weg.“

Manche würden Gegenstände kaufen, sie ein Jahr lang behalten, um sie im nächsten Jahr zum Verkauf wieder kostenlos abzugeben. „Nicht nur bei Büchern gibt es so einen Kreislauf“, sagt Schwartau.

Neben ihm steht Thomas Weber, CDU-Stadtrat und Busunternehmer, ebenfalls im gelben Kiwanis-Pullover. Er schüttelt vor Verwunderung den Kopf. Weber steckt gerade 10 Euro in die Umhängetasche für eine Kiste mit Riesen-Weihnachtskugeln und einer Diskokugel. „Das hätte ich nicht gedacht, dass ich die loswerde“, sagt er. „Ich bin eben in der Zeit vor 50 Jahren hängen geblieben“, sagt die Käuferin entschuldigend, die kurze Zeit darauf das runde Glitzerwerk für die nächste Retro-Party abholt.

„Wo gibt es Postkarten?“, ruft ein Kunde dazwischen. „Da müssen Sie sich durchsuchen. Wir sind schließlich ein Flohmarkt und nicht der Mediamarkt“, antwortet Weber. Die Besucher müssten schon selbst erkennen, was ihnen gefällt und würden nicht professionell beraten wie in einem Geschäft.

Einige verstehen das Angebot falsch und sparen sich das Bezahlen. Viktor Schlaps vom Club berichtet: „Es wird schon viel geklaut. Der Andrang war am Freitagabend so groß, dass man das nicht kontrollieren konnte. Viele haben sich Gegenstände einfach eingesteckt.“

Wolfgang Zügel, der Hauptorganisator des Flohmarkts, bestätigt das. „Das ein oder andere wird mitgenommen, ohne dass es bezahlt wird. Das ist schon schade.“ Wichtig ist ihm aber, die positiven Seiten des Marktes zu betonen. „Wir haben in den vergangenen Jahren 240 000 Euro gespendet. Fast alles haben wir durch den Flohmarkt eingenommen.“ Wolfgang Zügel sagt: „Der Markt ist natürlich auch eine tolle Werbung für uns.“ 15 000 Euro werden wohl auch dieses Jahr eingenommen.

„Es ist bedauerlich, dass der Flohmarkt nicht in einer größeren Halle abgehalten wird“, sagt Gabriele Auwärter. Sie steht mit einer großen Tasche über der Schulter am Samstag um 9.20 Uhr in der Schlange. Rund 80 Kunden warten, bis sich die Türen der Haalhalle öffnen. Am Freitagabend füllt die Schlange die Hälfte der dem Kocher zugewandten Seite des Haalplatzes.

„Eine Turnhalle allein für den Markt zu finden wäre möglich. Doch wir benötigen das Gebäude auch 14 Tage vor dem Markt für die Anlieferung“, sagt Zügel. So lange könne man eine Schulturnhalle nicht blockieren. Daher bleibe der Markt auch nächstes Jahr dort, wo er ist.