Großhandel Nur der Name bleibt

Heribert Lohr

Der Name Taxis hat in Crailsheim einen besonderen Klang ­­– denn in der Horaffenstadt ist der Großhändler für Fliesen und Sanitärartikel fast schon seit seiner Gründung vertreten. So findet sich in der Ausgabe des „Fränkischen Grenzboten“ vom 22. April 1912 bereits eine Anzeige, in der auf das Lagerhaus in der Brunnenstraße hingewiesen wird.

Nun also das Ende einer Ära. Denn zum 1. Januar des kommenden Jahres wird es das Traditionsunternehmen, das zuletzt der Haug-Taxis-Stiftung in Stuttgart gehörte, am Markt nicht mehr geben. Taxis wird dann ganz offiziell Teil der Schünke-Gruppe aus Wehr (Landkreis Waldshut) sein, die dann die „gesamten unternehmerischen Aktivitäten der Heinrich-Taxis-Unternehmensgruppe in Stuttgart übernehmen“ wird.

Stiftungsunternehmen

Der Hintergrund ist bekannt. Auch der Baustoffgroßhandel durchläuft derzeit einen Konzentrationsprozess. Nur in größeren Einheiten lassen sich die hohen Anforderungen an die Logistik und einen Omnichannel-Vertrieb wirtschaftlich umsetzen. Die hohen Kosten für die notwendigen IT-Strukturen einerseits, aber auch die günstigeren Konditionen im Einkauf forcieren die Zusammenschlüsse gerade unter den mittelständischen Familienunternehmen.

Die Unternehmensgruppe Taxis arbeitete sich in ihrer 106-jährigen Geschichte zu einem äußerst renommierten Großhandel für Fliesen, Naturstein, Sanitär und Heizung in ganz Süddeutschland empor, der auch mit Abholmärkten für Profis und Endverbraucher, Sanitärabholmärkten für Handwerker sowie Fliesen- und Badausstellungen am Markt war. Erst im zurückliegenden Jahr 2017 hatte das Unternehmen 15 Millionen Euro in ein neues, hochmodernes Logistikzentrum in Cleebronn investiert. Mit der Übernahme durch Schünke wird Taxis nun Teil einer Firmengruppe, zu der bereits die Unternehmen Hagmeyer, Blatter und Knorpp gehören. „Der Name Taxis wird auch in Zukunft für den Service und Qualität stehen, den unsere Kunden schätzen. Unsere Kernkompetenzen in den Sortimentsbereichen Fliesen und Sanitär werden wir nutzen, um gemeinsam am Markt zu wachsen“, erklärt Geschäftsführer Dirk Schünke. Die Geschäftsführung von Taxis lässt wissen, dass man mit Schünke einen Partner gefunden habe, mit dem es möglich ist „die aktuell starke Position zu festigen und in den nächsten Jahren auszubauen“. Bei Schünke hat man ehrgeizige Ziele: „Wir wollen Taxis wieder zu alter Stärke führen“, sagt Dirk Schünke. Man habe „eine sehr gute Mannschaft vorgefunden“. Nach Angaben von Schünke werden alle Mitarbeiter übernommen. Generell sind die Einschätzungen positiv; Dirk Schünke: „Taxis ist ein Fliesenhändler mit einer sehr guten Logistik, der seinen Kunden eine schnelle Verfügbarkeit und ein breites Lagersortiment bietet.“

Die Unternehmensgruppe Taxis besteht aus der Taxis GmbH und Co. KG und der Taxis Sanitär-­GmbH und beschäftigt an zwölf Standorten in Baden-Württemberg und Bayern aktuell rund 300 Mitarbeiter. Bei der Übernahme der zehn Taxis-Standorte liegt der Fokus auf dem Bereich Fliesen, gerade der Sortimentsbereich Sanitär ist für Schünke „eine gute Ergänzung, um die Kunden vor Ort vollumfänglich bedienen zu können“.

300 Beschäftigte

Die Unternehmensgruppe Schünke in Wehr wurde 1973 als Fliesenverlegebetrieb gegründet, begann 1985 mit dem Handel von Baustoffen und 1992 mit der Vermietung und dem Verkauf von Baumaschinen. Sie ist derzeit an 28 Standorten in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Thüringen tätig und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte Schünke die acht Baustoffbetriebe der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main (RWZ) erworben. Vor einem Jahr hatte die Schünke-Gruppe zudem die Geislinger Hagmeyer Handwerker- und Industriebedarf GmbH gekauft, nachdem sie auch dort für die Weiterführung und den Erhalt der Arbeitsplätze „ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Konzept“ vorlegen konnte.