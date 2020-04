Das schöne Wetter in den letzten Tagen hat schon einige Leute nach Langenburg gelockt – vor allem auf zwei Rädern. „In Baden-Württemberg ist ja das Motorradfahren gestattet, anders als in Bayern“, so Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg. Doch die Besucher stehen in dem schönen Städtchen vor verschlossenen Türen: Schloss- und Automuseum sind dicht, das Café, Gasthöfe und Restaurants auch, die Ferienwohnungen des Fürstenhauses können nicht gebucht werden, in der Orangerie feiern keine frisch Vermählten mit ihrer Hochzeitsgesellschaft, im Mawell am Ortsrand genießt niemand die Wellnessangebote. Die Corona-­Schutzmaßnahmen haben für die Hohenloher Tourismushochburg besonders heftige Folgen.

„Es ist ohnehin schlimm, aber besonders, weil wir dieses Jahr Jubiläen feiern wollen“, so der Adlige. Seit 70 Jahren gibt’s das Schlosscafé, seit 60 Jahren das Schlossmuseum – und das Deutsche Automuseum nun ein halbes Jahrhundert. „Dafür hatten wir uns viel einfallen lassen“, verrät er. Am 22. Mai sollte es ein großes Event geben, bei dem ein Buch über Autogeschichte vorgestellt werden sollte. Das Werk – unter anderem mit Texten des 1973 verstorbenen Rennfahrers Richard von Frankenberg – soll es trotzdem geben, allerdings wird die große Vorstellung mit Promis wie Hans-Joachim Stuck, mit Autohighlights wie einem McLaren, einem Super-Porsche und historischen Fahrzeugen ausbleiben.

Unsicherheit für Hochzeiter

„Wir hatten dafür ein Budget eingeplant, jetzt ist alles gestrichen“, berichtet der Fürst mit etwas Wehmut in der Stimme und fügt hinzu: „Es ist alles sehr traurig.“ Auch die geplanten Hochzeiten fallen aus, die Paare, die bereits Termine in der Zukunft haben, bangen. „Und es gibt ja noch keine Aussage, wie und wann es weitergeht“, sagt er. Das bedeute auch Unsicherheit für die Lieferanten, Catering und Mitarbeiter. Normalerweise hat er neun Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit in und ums Schloss sowie in seiner Forstverwaltung beschäftigt. Für sie hat er nun das Mittel der Kurzarbeit nutzen müssen, um nicht noch größere Verluste einzufahren. „Schlimm ist es für die Saisonkräfte, weil die nun zunächst gar nichts bekommen“, findet er. Auf der Kippe stehe auch die Großveranstaltung rund um sein Domizil: die Gartentage im September, zu denen es Zehntausende Besucher gab. Großveranstaltungen sind zwar bisher nur bis Ende August verboten, „aber andere im September wurden ja auch schon abgesagt“, so der Schlossherr.

Freibad steht nicht auf der Kippe

Auch Bürgermeister Wolfgang Class bedauert sehr, dass wegen Corona viele Traditionsveranstaltungen abgesagt werden mussten und müssen. Er denkt beim ausbleibenden Touristenstrom und Vorschriften besonders an Restaurants und Gastgeber. Selbst könnte die Stadt mit dem Freibad betroffen sein, wenn es im Mai nicht öffnen könne. „Da gibt es noch keine Neuigkeiten“, so der Schultes. Man bereite sich langsam auf eine Öffnung vor, auch wenn die in den Sternen stehe. Die Einrichtung stehe aber nicht auf der Kippe, falls sie dicht bleiben solle. „Wir legen ja eigentlich bei jedem Badegast etwas drauf“, erklärt er. Man wolle aber weiter an dem Angebot für die Menschen in der Region festhalten.

Wolfgang Maier ist guter Dinge, was die Zukunft seines Wellnessresorts Mawell am Langenburger Ortsrand angeht. „Wir haben zunächst die Zeit genutzt, um nach den Erweiterungen und Umbauten letzte Maßnahmen auch im Außenbereich umzusetzen und Schulungen durchzuführen“, berichtet er. Drei Viertel der 160-köpfigen Belegschaft, die in Voll- und Teilzeit dort beschäftigt ist, bliebe aber mit Kurzarbeit ganz zu Hause. Seit 17. März ist der Hotelbetrieb voll heruntergefahren. „Von 93 Prozent Auslastung auf null. So eine Belegung haben nicht mal manche Hotels in Tourismuszentren“, meint er.

Maier und sein Team stecken den Kopf nicht in den Sand, haben sich schon auf die Wiedereröffnung mit Konzepten vorbereitet. „Besondere Hygiene entspricht ja unserem Wellnessgedanken“, sagt er. So werde unter anderem künftig jedes Zimmer besonders mit einem Ozongerät gereinigt, jeder Gast erhalte ein Desinfektionsspray.